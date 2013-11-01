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"Экспресс Приморья" отменяет некоторые остановки пригородных поездов

01 Ноября 2013, 17:26 | Приморье

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, совокупные убытки холдинга "РЖД" от пригородных пассажирских перевозок в 2013 году ожидаются свыше 22 млрд рублей. Из них убытки по субъектам РФ составляют около 9 млрд рублей.

Неисполнение региональной администрацией своих обязательств по организации транспортного обслуживания населения может привести к сокращению либо даже прекращению пригородного сообщения в отдельных регионах. В субъектах РФ, где не будут приняты меры со стороны региональных властей по погашению задолженностей выпадающих доходов, объемы пассажирских перевозок будут приведены в соответствие с оплаченным заказом.

Как заявили в РЖД, оптимизация маршрутной сети становится единственным средством стабилизации работы компании в условиях недостаточной компенсации выпадающих доходов от перевозки пассажиров из региональных бюджетов. Этот процесс подразумевает сокращение вагонов в пригородных поездах, увеличение интервалов их движения, вплоть до отмены некоторых маршрутов.

Видимо, слова незамедлительно были подкреплены делом. ОАО "Экспресс Приморья" приступило к оптимизации маршрутов в Приморье:

С  05.11.2013 г. электропоездам № 6007/6015 «Владивосток – Сибирцево - Ружино», № 6016/6008 «Ружино - Сибирцево - Владивосток»

ОТМЕНЕНЫ  ОСТАНОВКИ:

ОП№1 (Моргородок)

пл. 9237 КМ

пл.СИРЕНЕВКА

пл. 9232 КМ

пл. 9230 КМ

пл. 9202 КМ

пл. 9194 КМ

ОАО "Экспресс Приморья"

г. Владивосток, ул. Амурская, 88;

8 (423) 224 54 31;  224 61 11; 224 52 34

www.expresspk.ru

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: транспорт  железная дорога  ржд  долги 



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Комментарии

  • Псевдоним19:59, 01.11.2013#

    Уже и на дачу не съездить! Сволочи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Пенсионер11:12, 02.11.2013#

    При Советской власти не было никаких РЖД, поэтому электрички ходили по 10 вагонов каждые 15 минут.

  • Псевдоним18:17, 02.11.2013#

    Да. И троллейбусы ходили до часу ночи.

  • Псевдоним14:22, 19.11.2013#

    Пенсионеры, к чёрту Ваши дачи, к чёрту Ваш Советский Союз. Сейчас отличное время для жизни.

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