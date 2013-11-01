"Экспресс Приморья" отменяет некоторые остановки пригородных поездов

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, совокупные убытки холдинга "РЖД" от пригородных пассажирских перевозок в 2013 году ожидаются свыше 22 млрд рублей. Из них убытки по субъектам РФ составляют около 9 млрд рублей.

Неисполнение региональной администрацией своих обязательств по организации транспортного обслуживания населения может привести к сокращению либо даже прекращению пригородного сообщения в отдельных регионах. В субъектах РФ, где не будут приняты меры со стороны региональных властей по погашению задолженностей выпадающих доходов, объемы пассажирских перевозок будут приведены в соответствие с оплаченным заказом.

Как заявили в РЖД, оптимизация маршрутной сети становится единственным средством стабилизации работы компании в условиях недостаточной компенсации выпадающих доходов от перевозки пассажиров из региональных бюджетов. Этот процесс подразумевает сокращение вагонов в пригородных поездах, увеличение интервалов их движения, вплоть до отмены некоторых маршрутов.

Видимо, слова незамедлительно были подкреплены делом. ОАО "Экспресс Приморья" приступило к оптимизации маршрутов в Приморье:

С 05.11.2013 г. электропоездам № 6007/6015 «Владивосток – Сибирцево - Ружино», № 6016/6008 «Ружино - Сибирцево - Владивосток»

ОТМЕНЕНЫ ОСТАНОВКИ:

ОП№1 (Моргородок)

пл. 9237 КМ

пл.СИРЕНЕВКА

пл. 9232 КМ

пл. 9230 КМ

пл. 9202 КМ

пл. 9194 КМ

ОАО "Экспресс Приморья"

г. Владивосток, ул. Амурская, 88;

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