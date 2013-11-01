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"Экспресс Приморья" отменяет некоторые остановки пригородных поездов
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, совокупные убытки холдинга "РЖД" от пригородных пассажирских перевозок в 2013 году ожидаются свыше 22 млрд рублей. Из них убытки по субъектам РФ составляют около 9 млрд рублей.
Неисполнение региональной администрацией своих обязательств по организации транспортного обслуживания населения может привести к сокращению либо даже прекращению пригородного сообщения в отдельных регионах. В субъектах РФ, где не будут приняты меры со стороны региональных властей по погашению задолженностей выпадающих доходов, объемы пассажирских перевозок будут приведены в соответствие с оплаченным заказом.
Как заявили в РЖД, оптимизация маршрутной сети становится единственным средством стабилизации работы компании в условиях недостаточной компенсации выпадающих доходов от перевозки пассажиров из региональных бюджетов. Этот процесс подразумевает сокращение вагонов в пригородных поездах, увеличение интервалов их движения, вплоть до отмены некоторых маршрутов.
Видимо, слова незамедлительно были подкреплены делом. ОАО "Экспресс Приморья" приступило к оптимизации маршрутов в Приморье:
С 05.11.2013 г. электропоездам № 6007/6015 «Владивосток – Сибирцево - Ружино», № 6016/6008 «Ружино - Сибирцево - Владивосток»
ОТМЕНЕНЫ ОСТАНОВКИ:
ОП№1 (Моргородок)
пл. 9237 КМ
пл.СИРЕНЕВКА
пл. 9232 КМ
пл. 9230 КМ
пл. 9202 КМ
пл. 9194 КМ
ОАО "Экспресс Приморья"
г. Владивосток, ул. Амурская, 88;
8 (423) 224 54 31; 224 61 11; 224 52 34
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