Приморские энергетики сокращают потери электроэнергии

По итогам девяти месяцев текущего года филиал ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт (филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания») совместно с электросетевыми предприятиями снизил объем потерь электроэнергии на 47,5 млн кВт/ч или на 1% по отношению к аналогичному периоду 2010 года. Сокращение произошло за счет использования на объектах сетевых компаний новых технологий, замены устаревшего оборудования, реализации программ по модернизации парка приборов учета, выявления и предотвращения фактов неучтенного потребления.

Наибольшее снижение потерь отмечается в сетях ОАО «Электросервис» п. Кавалерово - 6,1%, в сетях ОАО «Михаловскагропромэнерго» - 4,6%, Октябрьского районного муниципального унитарного предприятия электрических сетей - 4,4%. На 4,9% уменьшились потери электроэнергии в сетях Хорольского муниципального предприятия электрических сетей. ОАО «Энергетические сети Преображения» снизило потери в своих сетях на 3,5%.

В то же время за период январь-сентябрь 2011 года электропотребление в целом по Приморскому краю увеличилось на 3% или 227 млн кВт/ч и составило 7,684 млн кВт/ч. Причины роста, по мнению специалистов Дальэнергосбыта, - интенсивное строительство объектов саммита стран АТЭС, который пройдет во Владивостоке в следующем году, а также увеличение производства в сельскохозяйственном секторе экономики. Кроме того, совершенствование парка приборов учета у потребителей в результате позволяет производить более качественный мониторинг потребления электроэнергии.