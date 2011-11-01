Лес в Приморье рубят все кому не лень

Многочисленные проверки и рейды силовых структур, призванные пресечь нелегальную заготовку древесины в Приморском крае, не приносят желаемого результата. Хотя можно, считают эксперты, если не искоренить, то хотя бы значительно сократить нелегальные рубки.

О настоящих масштабах браконьерства цифры расходятся. Если проанализировать объем расчетной лесосеки, выяснится: заявленный объем деловой древесины остался лишь на бумаге, в реальности лес давно вырубили.

Пропуск в лес

Чтобы начать производственную деятельность в лесной отрасли, надо каким-то образом получить доступ к главному активу - лесосеке. А для этого, согласно Лесному кодексу РФ, необходимо заключить договор с собственником леса, но прежде коммерческие фирмы должны победить на аукционе либо на инвестиционном конкурсе, которые проводят региональные власти.

Подобная практика действует и при разработке месторождений полезных ископаемых - только там, чтобы начать добычу, одной пилы мало, и на аукционы выходят специализированные компании. В рыбной отрасли принцип наделения компаний квотами (по количеству судов) введен на уровне федерального агентства, тем самым на ближайшие десять лет федеральное законодательство закрепило количество предприятий, имеющих доступ к сырьевому ресурсу. Причем, существует форма отчетности - если компании не осваивают самостоятельно биоресурсы, их лишают квот.

По похожему принципу работают и лесозаготовители во многих странах. Везде стремятся ограничить количество компаний, имеющих право заниматься лесозаготовкой. В отдельных странах войти в этот бизнес просто нельзя - «юрьев день» у них бывает раз в 25 или 50 лет, когда власти перезаключают договора. Долгосрочная аренда ориентирует лесопользователей на сохранение запасов древесины в лесах.

Несмотря на несовершенство российского законодательства, у региональных властей есть реальные рычаги ограничить количество арендаторов. Чем меньше лесозаготовителей, тем проще их контролировать. Но пока политика администрации Приморского края направлена почему-то в другое русло.

Сегодня в Приморском крае более 300 компаний имеют легальную возможность заниматься лесозаготовительной деятельностью. В Приморском крае 12 млн га лесов хозяйственного назначения. Эксперты считают, что лесной потенциал края нужно использовать по-хозяйски, рубить лес собирать дикоросы, охотиться. То есть региональные власти должны получать от использования этих лесов конкретный финансовый результат: арендную плату и налоги предприятий.

Правда, в лесах одновременно расположены ООПТ (особо охраняемые природные территории), 6 государственных природных заповедников, 1 природный парк, 1 государственный заказник и 11 заказников федерального значения, плюс еще зоны покоя, дендрологические и курортные зоны. Всего таких охраняемых зон уже 25, общей площадью 3 млн га. Еще 4 ООПТ площадью 245 тыс. га - в процессе оформления. А в проекте - создание еще 14 охранных зон площадью 2 млн 527,5 га. Получилось, что 5,5 млн га лесов становятся закрытыми для производственной деятельности. Да, мы упустили орехопромысловые зоны, которые добавляют в охранные территории еще около 670 тыс. га. Итого 6,17 млн га закрыты для лесозаготовителей. Зарегистрированные сегодня 300 компаний занимаются заготовкой на оставшихся 5 млн га.

Контролировать такое количество фирм не может ни администрация Приморского края, ни силовые структуры. Хотя данные по количеству выявленных нарушений выглядят внушительно. «ЗР» получил официальный ответ прокуратуры Приморского края, в котором приводятся весьма интересные данные. Так, за первое полугодие 2011 года выявлено 523 нарушения в сфере лесопромышленного комплекса. Рост нарушений по сравнению с аналогичным периодом составил 36%. Динамика впечатляющая. Если она сохранится, то трудно себе представить, что будет через два года. Кроме того, правоохранительными органами возбужденно по фактам незаконных рубок 386 уголовных дел. Правда, сколько дел доведено до суда, не известно.

Охрана - дело добровольное

Почему так не уловимы «черные лесорубы»? По мнению экспертов, в основном это небольшие компании, имеющие в аренде участки и бригады нанятых по подряду случайных людей. Они действуют по примитивной, но весьма эффективной схеме, используя порубочные билеты. Например, им разрешено на своем участке заготовить 1 тыс. кубов - рубят в 2-4 раза больше, причем стараются это делать на соседних участках. Когда другие лесозаготовители получают участки и производят расчетную лесосеку, она оказывается гораздо меньше, чем на бумаге.

С бригадами «черных лесорубов» все понятно. Они заходят туда, где есть древесина и нет охраны. Когда управление лесного хозяйства администрации Приморского края прописало обязанность по охране участков в договорах аренды, арендаторы незамедлительно обратились с жалобой в Приморское УФАС. И антимонопольный орган признал, что наделение арендаторов лесных участков функциями государственного контроля и надзора по осуществлению охраны лесов является нарушением закона о конкуренции, и выдало предписание убрать это требование из договоров аренды. Арбитражный суд Приморского края подтвердил: это государственные функции.

Тем не менее крупные предприятия («Тернейлес», «Лес-Экспорт», «Приморлеспром», «Дальлеспром» и еще ряд других) нанимают частную охрану для своих участков. По словам члена совета директоров компании «Лес-Экспорт» Дениса КОНДРАТЮКА, крупные предприятия заинтересованы в сохранение своего лесофонда от незаконных рубок: их договоры на 50 лет и ресурсная база обеспечивает стабильную деятельность на десятилетия.

По словам генерального директора Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павла КОРЧАГИНА, запасы древесины в Приморском крае могут обеспечить долгосрочную работу максимум для 70 лесозаготовительных компаний, а не 300. А чтобы у компаний не было «соблазна» превысить разрешенные лимиты, по его мнению, лесозаготовитель должен иметь лесофонд для заготовки не менее 50-60 тысяч кубометров в год. «В этом случае рентабельность бизнеса будет выше, и что самое главное, меняется отношение владельцев компаний к методам ведения бизнеса, - считает Павел Корчагин. - Укрупнение компаний - это цивилизованный путь лесного бизнеса». Еще один аргумент в пользу укрупнения - крупные предприятия работают в «белую», а вот мелкие предприниматели продают лес за «черный нал» китайцам, которые скупают его по всему краю.

Однако в Приморье происходит обратный процесс. Если в 2001 году было около 150 лесных арендаторов, то сегодня - 300. И договора составлены таким образом, что если даже арендатор уличен в незаконных рубках, расторгнуть с ним договор невозможно. Основанием для расторжения договора могут служить лишь несвоевременное внесение арендной платы и отсутствие проекта освоения лесов.

«Отсутствие в законодательстве оснований для лишения права аренды за незаконные рубки, похоже, устраивает администрацию Приморского края. Если бы не устраивало, то она бы внесла этот пункт в договора аренды. Пока примеров расторжения договоров нет, - выразил горечь в неофициальном разговоре «ЗР» один из лесопромышленников. - Как положительную я расцениваю личную позицию губернатора края Сергея ДАРЬКИНА, который считает, что необходимо все свободные участки закрепить за лесопользователями, и тогда на защиту своих участков встанут арендаторы. Добавлю, при условии, что произойдет отсев недобросовестных арендаторов».

В чей карман текут денежные потоки

Отсев арендаторов мог бы начаться с проверки деятельности одного из крупнейших по объемам лесофонда лесозаготовителя в лице казенного предприятия «Приморское лесохозяйственное объединение» (ПЛХО). Это предприятие не получает в аренду участки, но каждый год становится победителем лесных аукционов по объемам заготовки. По словам директора казенного предприятия Эдуарда ДРОСТА, в этом году ПЛХО выиграло аукцион и может заготовить 520 тыс. куб. м древесины. Это означает, что по объемам разрешенных лесозаготовок «казенка» занимает 3-е место в крае.

«Наша основная задача - заработать деньги и на эти средства заниматься тушением пожаров, - отметил «ЗР» Эдуард Дрост. - Своими силами мы заготавливаем около 100 тысяч кубометров, остальные объемы заготавливают субарендаторы. В общей сложности мы привлекаем более 100 фирм- контрагентов, которым мы продаем древесину на «пню».

Выходит, что «казенка» с полного одобрения администрации Приморского края занимается получением прибыли за счет продажи права заготавливать древесину сторонним компаниям. В рыбной отрасли такой вид бизнеса (торговля квотами) называется «рантье», и против него борьбу лично ведет глава Россрыболовства Андрей КРАЙНИЙ. В Приморье «торговлю» лесным ресурсом осуществляет предприятие, собственник которого - администрация Приморского края.

Деятельность «Приморского лесохозяйственного объединения» в последние годы не раз становилась предметом расследований экологов. Так, представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России уже обращались в правоохранительные органы с просьбой оперативно отреагировать на факты нарушения законодательства казенным предприятием и провести всестороннюю оценку деятельности этой организации. Руководитель лесной программы Амурского филиала WWF России Денис СМИРНОВ подготовил отчет о деятельности КП «Приморское лесохозяйственное объединение» в связи с незаконной заготовкой леса. Документ основан на фактах и свидетельствах, собранных в результате осеннего и зимнего мониторинга рубок ухода и санитарных рубок, которые осуществлялись на основании действовавшего в 2008 года контракта с управлением лесного хозяйства Приморского края.

Собранные факты свидетельствуют о том, что предприятие в реальности под видом рубок ухода и санитарных рубок занималось широкомасштабной незаконной заготовкой ценных пород деревьев. По оценкам экологов, ущерб составил сотни миллионов рублей. Эти факты известны управлению лесного хозяйства Приморского края, но каждый год ПЛХО становится победителем на лесных аукционах.

Главный аргумент представителей управления лесного хозяйства - прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности, идет на содержание материальной базы для тушения лесных пожаров. Но по официальной информации администрации края, в 2011 году на охрану приморских лесов от пожаров направлено 175,7 млн рублей. Из них более 93 млн - это средства федерального бюджета, 15 млн - краевого, от арендаторов лесных участков должно быть привлечено 31,5 млн, 35,3 млн рублей составят собственные средства лесхозов. Исходя из этих цифр денег, выделенных на эти цели в крае, более чем достаточно.

А сколько зарабатывает казенное предприятие, какова его прибыль? Директор сослался на коммерческий характер информации. Может, финансовые показатели ПЛХО доступны Счетной палате Приморского края? Потому что главный итог его лесохозяйственной деятельности - лес в Приморье рубят все кому не лень.