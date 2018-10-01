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Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности

01 Октября 2018, 09:46 | Приморье

Терминал для выдачи SIM-карт открыт ПАО «МТС»

Первое устройство по выдаче SIM-карт с распознаванием личности в Приморском крае презентовало ПАО «МТС». Терминал заработал в здании «МТС Банка», расположенном по адресу проспект 100-Летия Владивостоку, 57д. В ближайшее время будут установлены терминалы в Уссурийске, Раздольном, Новошахтинском и Новоникольске, а также на автовокзале Владивостока.

В терминале могут получить и сразу оформить SIM-карту МТС новые клиенты. При этом не надо ничего дополнительно активировать, достаточно просто установить SIM-карту в мобильный телефон и можно звонить и выходить в интернет. SIM-карта будет уже с положительным балансом. Время оформления занимает несколько минут. Чтобы получить SIM-карту, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.

Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ. В будущем устройство сможет выдавать SIM-карты иностранным гражданам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

«Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке России, где запущены терминалы для выдачи SIM-карт с технологией распознавания личности. Благодаря современному программному обеспечению подключение занимает всего пару минут, что поможет существенно разгрузить сотрудников салонов связи, избавить их и самих клиентов от процедуры заполнения и регистрации договоров. Это позволит в целом ускорить процесс обслуживания для комфорта абонентов. До конца 2018 года в Приморском крае будет установлено порядка 15 таких терминалов», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

МТС не первый год развивает автоматические системы продажи SIM-карт. Первая версия терминалов для выдачи SIM-карт МТС появилась в 2016 году. Терминалы позволяли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам оператора. Сегодня около 10 подобных устройств работают в Приморье.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  терминал  Уссурийск  мтс  сим-карты 



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