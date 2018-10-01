Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
Терминал для выдачи SIM-карт открыт ПАО «МТС»
Первое устройство по выдаче SIM-карт с распознаванием личности в Приморском крае презентовало ПАО «МТС». Терминал заработал в здании «МТС Банка», расположенном по адресу проспект 100-Летия Владивостоку, 57д. В ближайшее время будут установлены терминалы в Уссурийске, Раздольном, Новошахтинском и Новоникольске, а также на автовокзале Владивостока.
В терминале могут получить и сразу оформить SIM-карту МТС новые клиенты. При этом не надо ничего дополнительно активировать, достаточно просто установить SIM-карту в мобильный телефон и можно звонить и выходить в интернет. SIM-карта будет уже с положительным балансом. Время оформления занимает несколько минут. Чтобы получить SIM-карту, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.
Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ. В будущем устройство сможет выдавать SIM-карты иностранным гражданам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.
«Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке России, где запущены терминалы для выдачи SIM-карт с технологией распознавания личности. Благодаря современному программному обеспечению подключение занимает всего пару минут, что поможет существенно разгрузить сотрудников салонов связи, избавить их и самих клиентов от процедуры заполнения и регистрации договоров. Это позволит в целом ускорить процесс обслуживания для комфорта абонентов. До конца 2018 года в Приморском крае будет установлено порядка 15 таких терминалов», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
МТС не первый год развивает автоматические системы продажи SIM-карт. Первая версия терминалов для выдачи SIM-карт МТС появилась в 2016 году. Терминалы позволяли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам оператора. Сегодня около 10 подобных устройств работают в Приморье.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Новости раздела
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов