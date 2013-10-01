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В Приморье обозначили негативные тенденции в горнодобывающей отрасли

01 Октября 2013, 14:12 | Приморье

Депутаты ЗС ПК остались недовольны докладом, отметив, что в нем содержалась лишь констатация известных фактов и нет анализа последствий негативного положения дел в горнодобывающей отрасли в Приморье.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края, обеспокоенные недавней остановкой Ярославской горнорудной компании, решили заслушать доклад департамента промышленности и транспорту администрации края на тему, как обстоят дела на других предприятиях отрасли.

Выступая сегодня на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК, и. о. директора департамента промышленности и транспорта Ивана ТИРСКИХ, констатировал в целом негативные тенденции в горнодобывающей отрасли края. Их причины кроются в устаревших технологиях, высокой степени изношенности основных фондов предприятий, истощении минеральных запасов, высоких затратах на электроэнергию. «Отрасль уже несколько лет работает в режиме падающей добычи, - отметил Иван Тирских. - Этим объясняется их низкая инвестиционная привлекательность».

Депутаты остались недовольны докладом, отметив, что в нем содержалась лишь констатация известных фактов и нет анализа последствий негативного положения дел в отрасли. Причина озабоченности депутатов связана с тем, что Хорольский район в связи с закрытием Ярославской ГРК теряет 50 млн руб. доходов в бюджет. Чем покрывать эти выпадающие доходы в администрации Приморского края не знают. И. о. директора департамента промышленности и транспорта признал, что в крае пока нет программы выхода отрасли из кризиса. В ближайшее время администрация продолжит переговоры с собственником Ярославской ГРК о планах трудоустройства увольняемых работников (около 800 человек) и дальнейшей судьбе предприятия. После этого будет сделан более глубокий анализ дел в отрасли и в начале ноября вновь представлен на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: Ярославской ГРК  горнодобывающая отрасль 



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