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В Арсеньеве строят новый дом
Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН провел совещание на строительной площадке по ул. Октябрьской – на месте строительства нового 36-квартирного дома.
В совещании приняли участие представители подрядной организации - строительно-монтажного управления «Каньон» (г. Владивосток), ОАО «Арсеньевэлекросервис», руководители управлений администрации города. В ходе совещания глава города лично осмотрел строящийся объект, обсудил с представителями подрядчика наиболее проблемные вопросы – электроснабжения и теплоснабжения здания. Особое внимание А. Дронин уделил качеству строительно-монтажных работ. Важно, отметил Александр Алексеевич, завершить весь объем работ в установленные сроки, но при этом не должно страдать качество строительства.
Напомним, что строительство дома идет в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Арсеньев в этом году впервые стал участником краевой адресной программы. В администрации города разработана и утверждена соответствующая муниципальная программа. Общая сумма финансирования муниципальной программы по переселению из ветхого жилья составит в этом году 53 млн 800 тыс. рублей. Основную часть расходов на реализацию программы берет на себя федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальная часть – порядка 19 млн рублей – это средства местного бюджета. В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год вошли пока три дома – по ул. Вокзальной, 4 и 6, ул. Щербакова, 13А. Жители этих домов получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры.
На сегодняшний день уже возведена половина первого этажа трехэтажного здания. Дом будет построен из современного материала.
Как отметил А. Дронин, возведение этого дома положит начало строительству жилых домов в городе, которое не велось уже очень давно. В перспективе – строительство новых домов для жителей Арсеньева.
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".
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