Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почта России начала подписку изданий на 2017 год
1 сентября в Приморье стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.
Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено более 1300 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.
Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года, заверили в приморском филиале Почты России. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией – с 15% до 30%. В этот список входят газета «Золотой Рог» и другие журналы Издательской компании «Золотой Рог». Как отметили в пресс-службе Почты России, сегодня список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Почта России начала подписку изданий на 2017 год
- Tele2 и администрация Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве
- Интерактивное телевидение стало доступно дальневосточникам с любого телевизора
- "Человек, который знает всё" или Как я работала в "Службе 516"
- На "Дальинфокоме-2015" представят ИТ-технологии будущего
- Новый дискаунтер мобильной связи начал оказывать услуги в Приморье
- Новый сотовый оператор пришел в Приморье
- Приморцев на некоторое время могут отключить от Интернета
- В Приморье "МегаФон" расширил географию 4G-интернета
- "ВымпелКом" развернул сеть LTE в Приморье
Новости раздела
- Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае
- Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре
- Предприятия аквакультуры в Приморье увеличили объемы выращенной продукции – гребешка и трепанга
- ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино
- "Востоку" оздоровиться не удалось
- Квартирная мотивация
- Большая стройка в Приморье стройматериалами обеспечена
- Кто построит доходный дом
- Без бумажки - ты ненадежный лесопользователь
- Приморские спекулянты даже не стали дожидаться окончания тайфуна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
Want to make money at home? Need a financial help? Why don’t you try learning how to trade? Google Superior Trading System today.