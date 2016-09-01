Почта России начала подписку изданий на 2017 год

1 сентября в Приморье стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено более 1300 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании второго полугодия 2016 года, заверили в приморском филиале Почты России. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Одновременно скидка на издания, входящие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, вырастет в два раза по сравнению с последней подписной кампанией – с 15% до 30%. В этот список входят газета «Золотой Рог» и другие журналы Издательской компании «Золотой Рог». Как отметили в пресс-службе Почты России, сегодня список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.