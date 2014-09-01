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Последняя группа приморских туристов возвращается с Гуама

01 Сентября 2014, 12:36 | Приморье

1 сентября с американского острова Гуам возвращаются последние два туриста приморской компании «Авиачартер-ДВ». У людей закончились путевки, и они согласно плану возвращаются на родину.

Как сообщил заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Владимир Щур, оба туриста возвращаются одним из регулярных рейсов. «Авиачартер-ДВ» приобрел им билеты.  

Стоит отметить, что в пятницу, 29 августа, приморская компания «Авиачартер-ДВ» объявила о приостановке своей деятельности в связи с невозможностью исполнять обязательства перед туристами и заказчиками по договорам. Соответствующий документ размещен на официальном сайте компании.

По данным департамента международного сотрудничества и развития туризма, всех туристов, находящихся за рубежом, туристическая компания в рамках своих обязательств вернула на родину. Однако пострадавшими стали около 100 человек – именно только путевок компания реализовала, но отправить людей на отдых не смогла.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию, оказываем пострадавшим туристам необходимую консультативную помощь», - подчеркнул Владимир Щур.

Краевой департамент также разработал для пострадавших туристов памятку о том, какие документы нужно собрать для компенсации.

Напомним, авиакомпания «Оренбургские авиалинии», выполняющая по договору с «Авиачартер-ДВ» чартерные рейсы с Дальнего Востока на Сайпан и Гуам объявила об отмене рейсов из-за задолженности «Авиачартера-ДВ».

Не будут выполнены полеты 20 августа (Владивосток – Сайпан) и 29 августа (Владивосток – Гуам), а также ряд рейсов с американских островов в Хабаровск, Благовещенск и Южно-Сахалинск.

Туристы, уже отдыхающие за рубежом, благополучно возвращаются на родину. 19 августа 123 человека вернулись в Приморье с острова Сайпан. 28 августа 161 человек прибыл с острова Гуам. Оставшиеся два туриста вернулись во Владивосток сегодня регулярным рейсом.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: страхование  туризм 



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