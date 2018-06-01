Пшеница из Приморья пересекла границу КНДР

Три вагона зерна – 150 тонн приморской пшеницы, отправленные в дар Северной Корее, дошли до адресата, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП), которую возглавляет Валентин Пак, проявила своё дружеской участие, чтобы поддержать жителей КНДР в один из самых непростых периодов года, так называемый, «ячменный перевал». Он наступает после празднования «Дня солнца», 15 апреля, и продолжается до июля, когда всходит первое ячменное семя.

– Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, – говорит Валентин Пак. – Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно. На этот раз активное участие в скорейшем осуществлении гуманитарной акции принял посол Российской Федерации в КНДР Александр Иванович Мацегора.

Лариса РЕКОВА. Газета"Золотой Рог", Владивосток.