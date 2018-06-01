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Пшеница из Приморья пересекла границу КНДР

01 Июня 2018, 10:13 | Приморье

Три вагона зерна – 150 тонн приморской пшеницы, отправленные в дар Северной Корее, дошли до адресата, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, Ассоциация  корейских организаций Приморского края (АКОРП), которую возглавляет Валентин Пак, проявила  своё дружеской участие, чтобы поддержать жителей КНДР  в один из самых непростых периодов года, так называемый, «ячменный перевал». Он наступает после празднования «Дня солнца»,  15 апреля,  и продолжается до июля, когда всходит первое ячменное семя.  

 – Это не единственный случай, когда российские корейцы, жители края, протягивают руку помощи народу Северной Кореи, – говорит Валентин Пак. – Так, даже в трудные для нас самих 1990-е годы, мы отправляли в КНДР кукурузу и зерно. На этот раз активное участие в скорейшем осуществлении гуманитарной акции принял посол Российской Федерации в КНДР Александр Иванович Мацегора. 

Лариса РЕКОВА. Газета"Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство  пшеница  КНДР  международное сотрудничество  зерно  приморский край 



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