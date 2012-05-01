В Тернейском районе появятся ветродизельные электростанции

Десять поселков Тернейского района оснастят локальными ветродизельными электростанциями.

Как сообщили в КГУП «Примтеплоэнерго», первая электростанция в селе Перетычиха уже готова к запуску, чуть позже здесь установят еще одну.

В настоящий момент специалисты ДВФУ разрабатывают программу развития локальной энергетики в Тернейском районе, она должна быть готова до конца этого года. Программа предполагает предпроектное решение по каждому поселку - детальную техническую проработку системы электроснабжения с расчетами, техническими условиями по каждому поселению и выбором площадки.

По мнению теплоэнергетиков, у проекта в Тернейском районе хорошие перспективы. Также в планах у «Примтеплоэнерго» постройка мини-ГЭС в самом северном поселке Агзу, куда завозить топливо особенно сложно.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».