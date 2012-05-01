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В Тернейском районе появятся ветродизельные электростанции
Десять поселков Тернейского района оснастят локальными ветродизельными электростанциями.
Как сообщили в КГУП «Примтеплоэнерго», первая электростанция в селе Перетычиха уже готова к запуску, чуть позже здесь установят еще одну.
В настоящий момент специалисты ДВФУ разрабатывают программу развития локальной энергетики в Тернейском районе, она должна быть готова до конца этого года. Программа предполагает предпроектное решение по каждому поселку - детальную техническую проработку системы электроснабжения с расчетами, техническими условиями по каждому поселению и выбором площадки.
По мнению теплоэнергетиков, у проекта в Тернейском районе хорошие перспективы. Также в планах у «Примтеплоэнерго» постройка мини-ГЭС в самом северном поселке Агзу, куда завозить топливо особенно сложно.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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