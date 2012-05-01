В Приморье с Алтая приехали маралы

Новое стадо благородных оленей появилось на прошлой неделе в Приморье. Европейские маралы приехали с Алтая. Уссурийские предприниматели решили всерьез заняться племенным оленеводством.

Долгая дорога утомила рогоносцев, и сейчас новый для края вид животных проходит акклиматизацию. Как объяснила Тамара ХАБИРЯНОВА, генеральный директор Новоникольского конного завода: «Еще не адаптировались. Стрессовое состояние у них не прошло. Около 7 тысяч километров из Алтая ехали 6 суток. Для них в замкнутом пространстве тяжело». Еще месяц невиданные для края животные будут на карантине. Им и года нет, маралы гораздо крупнее своих пятнистых сородичей. Сейчас олени на усиленном питании - соли вдоволь и двойная порция комбикорма.

50 маралов пополнили и без того большую оленью семью Новоникольского конезавода, где вначале приручили местных пятнистых оленей. В декабре прошлого года завод привез 120 бурятских яков. И сейчас в Кугуках самое показательное хозяйство парнокопытных в Приморье. Программа-минимум предпринимателей — создать племенную ферму. Традиционное оленеводство в крае чуть не стало лишь историей. Но теперь все только начинается, сообщает ПТР.

"Золотой Рог".