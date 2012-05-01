Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье с Алтая приехали маралы
Новое стадо благородных оленей появилось на прошлой неделе в Приморье. Европейские маралы приехали с Алтая. Уссурийские предприниматели решили всерьез заняться племенным оленеводством.
Долгая дорога утомила рогоносцев, и сейчас новый для края вид животных проходит акклиматизацию. Как объяснила Тамара ХАБИРЯНОВА, генеральный директор Новоникольского конного завода: «Еще не адаптировались. Стрессовое состояние у них не прошло. Около 7 тысяч километров из Алтая ехали 6 суток. Для них в замкнутом пространстве тяжело». Еще месяц невиданные для края животные будут на карантине. Им и года нет, маралы гораздо крупнее своих пятнистых сородичей. Сейчас олени на усиленном питании - соли вдоволь и двойная порция комбикорма.
50 маралов пополнили и без того большую оленью семью Новоникольского конезавода, где вначале приручили местных пятнистых оленей. В декабре прошлого года завод привез 120 бурятских яков. И сейчас в Кугуках самое показательное хозяйство парнокопытных в Приморье. Программа-минимум предпринимателей — создать племенную ферму. Традиционное оленеводство в крае чуть не стало лишь историей. Но теперь все только начинается, сообщает ПТР.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
Новости раздела
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Грибы-убийцы и насекомые-зомби исследованы в Приморье
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле