Яичный бизнес Приморья готовится к трудным временам

Сразу после прошедшей Пасхи яичный бизнес готовится к «трудным» временам. Как правило, уже к весне цены на яйца в Приморье, да по всей России значительно снижаются. Как говорят птицеводы, теперь их задача «дотянуть» до осени, когда потребление яиц увеличится.

Чем живет сегодня крупнейший производитель яиц в Приморье ООО «Уссурийская Птицефабрика», «ЗР» рассказал председатель совета директоров компании Евгений РАЗНИК.

- Евгений Давыдович, яйцо считается социальным продуктом, и колебания цен приводят к общественному резонансу. Однако в этом году особых «волнений» по поводу стоимости яиц не было. Цена всех устроила?

- Считается, что яйца включены в потребительскую корзину, поэтому всегда со стороны властей к производителям особо пристальное внимание. Это абсолютно нормально, ведь мы закрываем 50% потребности Приморского края в этом продукте. Говоря о стоимости продукции, стоит отметить, что есть сезонные колебания цены, обусловленные спросом. Когда спрос падает, понижаем отпускные цены. Мы может реализовать яйцо оптовику ниже 30-35 рублей за десяток, а в рознице цена может упасть всего на несколько рублей. Среднегодовая цена на яйцо составляет 40 рублей за десяток. Однако все наши снижения цен часто нивелируются торговой наценкой. Розничные продавцы делают торговую надбавку выше, либо у них и вовсе фиксированные цены. При этом величина торговой наценки для потребителя, как правило, скрытый процесс. Но мы как производители не можем контролировать цену в конечных точках, да и такой задачи не ставим. Наша задача все-таки - производить качественный продукт.

- Судя по прилавкам магазинов, конкуренция на вашем рынке довольно острая.

- Присутствие на рынке завозной продукции и продукции небольших производителей - отличный рыночный регулятор. При условии, что продукция качественная и контролируется санитарными властями. Безусловно, производить яйца на территории Приморского края дороже, чем в Сибири или в центральной части России. Там дешевле корма и электроэнергия, удобная логистика. Все это дает местным производителям определенные рыночные преимущества, поэтому там построены огромные птицефабрики, которые производят намного больше, чем может потребить данный регион. Естественно, у себя в регионе они обрушивать рынок не хотят, поэтому продукция идет в другие регионы - нормальная практика ценового демпинга. При этом часто в край завозят просроченное яйцо - правда, в последние годы управление Россельхознадзора очень оперативно работает по выявлению данной продукции. Однако раз она все время появляется, видимо, уже есть отлаженные каналы поставок.

- Как выиграть в такой ситуации в конкурентной борьбе?

- Все сельхозпроизводители, которые говорят о том, что отдают свой продукт очень дешево, – не лукавят. Рентабельность их бизнеса очень невысока, а риски большие. Если нет альтернативных каналов сбыта, то в принципе переработчики могут диктовать свои условия. В крае мало хозяйств и предприятий, которые производят молоко, перерабатывают и продают. С другой стороны конкуренция на товарных рынках очень сильная. Молоко, как и яйцо, можно завозить из других регионов и оно может быть дешевле. Значит, это конкурентное преимущество других производителей. Можно требовать у местных производителей снижения цены. Тогда давайте забудем о развитии наших приморских сельхозпредприятий. Рентабельность бизнеса в аграрном секторе очень низкая. Вот прошла Пасха, и мы прошли пик продаж. Теперь до осени будем работать в минус или в ноль. Но это не означает, что наша птицефабрика не развивается. У нас полным ходом идет процесс модернизации. Меняем оборудование на птичниках. Сегодня у нас 900 тысяч голов промышленного стада, а через 5-6 лет планируем нарастить до 1,5 млн голов. Это позволит увеличить объемы производства. Кроме того, ввод новых птичников с восьмиярусной клеткой значительно снижает удельные затраты на единицу продукции. Мы единственная птицефабрика на Дальнем Востоке, которая использует восьмиярусную клетку. Это германская технология и оборудование Big Dachman и Salmet.

Сегодня у нас две бригады на этом оборудовании. Первая была введена в 2008 году - 300 000 голов, вторая - в 2011году. Так что сейчас только одна бригада в 300 000 голов промышленного стада живет в прежнем старом оборудовании. Модернизируем и другие вспомогательные производства. Например, комбикормовый завод, расположенный у нас на территории. Он в сутки производит более 150 тонн продукции. Еще один важный этап - это введение на складах системы поллиетирования с использованием европоддонов. Это обеспечит более высокую сохранность яйца, так как уменьшается бой продукции. В 2011 году мы вложили в модернизацию 140 млн рублей. Общая сумма инвестиций в основные фонды с 2003 года составила более 300 млн рублей.

Важно не опоздать с внедрением новых технологий и сменой оборудования. Времени не так много. Мы на пороге вступления в ВТО. У нас под боком Китай, крупнейший в мире производитель яйца. Кроме этого, он производит громадные объемы мяса и овощей. Вступление в ВТО откроет наши границы, поэтому сегодня необходимо, чтобы наша продукция была вкуснее, качественнее и полезнее, имела красивую упаковку и широкий ассортимент. Тогда не страшны нам китайские «низкие» цены. У бизнеса есть желание и настрой выиграть в этой конкурентной борьбе, так как нет другого выхода. В этом направлении многим компаниям нужна помощь. Особенно в той части, когда на территорию края попадает сомнительный товар. В крае стало появляться китайское яйцо. Есть в крае небольшие птицефабрики, на которых трудятся китайские рабочие. Причем, на этой фабрике может производиться не только яйцо, но и мебель. Официально объемы мизерные, вот только почему это яйцо порой продается в очень больших объемах? Наши дилеры отмечают, что оно появляется в рознице периодически. Во Владивостоке этой продукции вовсе нет. Все идет в глубинку края. Такое ощущение, что под официальные объемы продукцию везут контейнерами из Китая. Пришел контейнер, его быстро развезли по краю, продали и ждут следующего. Тут вопрос уже к властям: как эта продукция декларируется, как она проходит ветеринарный и пограничный контроль? Край столько лет боролся с контрабандой и добился определенных успехов. Нельзя сдавать позиции. Думаю, стоит взять эту ситуацию на контроль надлежащим ведомствам.

– На краевом и государственном уровне приняты программы поддержки сельхозпроизводителей, насколько эффективно они работают? Чего не хватает производителям, чтобы повысить свою рентабельность?

- Традиционно сельское хозяйство бизнес с высокими рисками, огромными трудозатратами и финансовыми вложениями. Поэтому во всех странах сельское хозяйство поддерживает государство. Мы получаем государственную поддержку в виде субсидирования ставки рефинансирования по кредиту, нам компенсируют часть затрат на страхование, и небольшая дотация идет на производство яйца. В прошлом году по всем разделам получили порядка 25 млн руб. Это не так много, если учесть что наш товарооборот в денежном выражении - около 800 млн рублей. Тем не менее, для нас это существенно. Однако дотации и субсидии не самое главное в сельском хозяйстве. Государственные деньги не помогут развиться предприятию, если оно не будет комплексно решать другие производственные задачи. Сегодня в отрасли низкий фонд заработной платы. А проблема трудовых резервов и привлечения специалистов на село наиболее острая. Поэтому и одна из конечных задач модернизации - это снижение ручного труда. Если раньше на птичник необходимо было 40 человек, то после реконструкции хватит десяти. Но и их еще нужно найти. 30-40 тысяч рублей мы не можем платить, а за 15-20 тыс. желающих работать не так много. Поэтому мы с трудом закрываем свои вакансии. Особенно это касается рабочих специальностей. Поэтому нужны государственные программы удержания на селе молодежи. Необходимо восстановить среднее аграрное образование и, если нужно, помочь профессиональным училищам или лицеям. Наше предприятие готово предоставлять рабочие места для тех, кто еще только учится в училищах или сельхозакадемии. У нас есть опыт, когда мы оплачиваем учебу молодых людей, а они потом приходят к нам на работу.

Есть еще один вариант решения кадрового вопроса. В крае постоянно в местах лишения свободы находится 20 тысяч человек. 25% из них каждый год освобождаются и не секрет, что даже у тех, кто желает работать, возникают проблемы с трудоустройством. Может быть, на уровне края принять программу их трудоустройства? Я являюсь членом общественной наблюдательной комиссии Приморского края при Общественной Палате РФ (ОНК ПК по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящихся в местах принудительного содержания), а также членом Общественного Совета при ГУФСИН РФ по ПК, и мы часто инспектируем различные колонии и другие места принудительного содержания. Практика показывает, что бывшие осужденные, выходя на свободу, не могут устроиться на работу в городах, так как их никто не берет. Мне кажется, назрела необходимость создания в крае центра социальной реабилитации для освободившихся из мест лишения свободы. Причем делать это нужно совместно краевой власти, бизнесу и ГУФСИН. В одиночку ни одна из сторон этот вопрос не потянет - слишком уж сложный комплекс проблем и задач нужно решать. Этот центр мог бы не только вернуть на рынок труда дополнительное количество рабочих рук, так необходимых краю, но и снизить количество повторно совершающихся данными лицами преступлений.

По линии ОНК мы пытались взаимодействовать с предыдущей администрацией края по вопросам работы комиссии, но получили отказ. Однако общественная значимость проблем от этого не снижается, а заниматься ими уже давно пора. Очень надеюсь, что с приходом нового губернатора эту проблема будет решаться.

- У отрасли новый курирующий вице-губернатор в лице Сергея СИДОРЕНКО. Он известный аграрий, чего вы от него ждете?

- Его назначение уже само по себе событие. Для нас это сигнал, что наступило время перемен. Мы как бизнес увидели понятные нам шаги со стороны новой администрации Приморского края. Сергей Сидоренко всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. Он опытный руководитель, обладающий огромным багажом знаний. С другой стороны, мы не ждем увеличения размера государственной поддержки или каких-то льготных кредитов. Мы знаем, что сегодня отрасль курирует профессионал, имеющий лимит доверия сельхозпроизводителей, бизнес получает внутреннее спокойствие. Мы его очень уважаем и готовы к совместной плодотворной работе. Ведь по многим вопросам у нас совпадение позиций и единое понимание проблем.

Виталий МОРОЗОВ, «Золотой Рог».