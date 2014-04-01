Многодетным семьям Приморья бесплатная земля оказалась не нужна

Многодетные семьи в Приморье, получившие земельные участки, не собираются что-либо строить, а тут же выставляют землю на продажу или предлагают обменять ее на квартиру.

К концу этого года все приморские многодетные семьи, если все бюрократические карты лягут как надо, должны получить участки земли под индивидуальное жилищное строительство. Так, к марту в реестре на их предоставление по краю было зафиксировано около 5 тысяч семей. В том числе 2 807 семей, или 47%, к этому времени свой «актив» уже получили. Первые 140 семей, несмотря на чудовищный дефицит земли, стали собственниками своих наделов и во Владивостоке.

Однако уже имеются и другие данные: несколько сотен этих участков уже выставлены на продажу, что можно увидеть на соответствующих интернет-порталах или в газетных объявлениях. Часто такие объявления имеют и такое содержание: «Продам или обменяю на квартиру во Владивостоке». Редакции известен случай, когда такая семья выставила участок на продажу, чтобы потом уехать из Приморья.

Более того - уже понятно, что земельный рынок Владивостока, как и других относительно крупных городов края, из-за вышеуказанной ситуации ждут весьма значительные подвижки. Вслед за многодетными подтянутся и семьи с двумя детьми, которые вроде как должны получать землю в пятилетнюю аренду, вплоть до времени постройки дома. Но мало кто сомневается, что и эта земля каким-нибудь хитрым способом быстренько окажется на переживающем вторую молодость земельном рынке. Самые осторожные наблюдатели полагают, что к концу этого года на рынке окажутся не менее четверти всех выделенных наделов - до 500 участков. И это только начало!

Земельный рынок входит в штопор

Много это или мало? Все эксперты, опрошенные «Золотым Рогом», считают, что незаметным для узкого регионального рынка такое поступление быть не может. Что этот рынок уже и демонстрирует несколько последних кварталов. Напомним, в 4-м квартале минувшего года цены предложения на участки под ИЖС в пригородной зоне Владивостока, по данным экспертов из ООО «Индустрия-Р», уже снизились на 14,5%, а на дачные участки в этой же местности - на обвальные 46,6%. То ли еще будет…

Помнятся первые собрания представителей владивостокских многодетных семей. Уже тогда существенная часть из них была нацелена на то, чтобы «с паршивой овцы – хоть бы шерсти клок», а не на героическую эпопею строительства своего дома. То есть главной была задача получить обещанный участок, а дальше – хоть трава не расти. Вернее, в данном случае - расти.

Кстати, на интернет-форумах отмечались такие интересные предложения по использованию участков, как выращивание там картошки и ржи (?), в качестве залога под необходимый кредит под покупку квартиры в городе, как имущество для конфискации по долгам и даже для организации добычи на подаренной заботливым государством земле золота, газа и нефти. Более продвинутые шутники предложили свои участки для размещения свободной экономической зоны с привлечением иностранного капитала или территории ускоренного развития.

Как ни странно, есть и семьи, которые предполагают свой надел обменять на… детей. Фигурально выражаясь, конечно. Расчеты их просты и одновременно малопонятны для среднестатистического человека. Итак, если сегодня по краю прожиточный минимум ребенка составляет примерно 10 тыс. руб. в месяц, то на весь срок его «выращивания» до 18-23 года требуется примерно 2,5-3 млн руб. Если продать участок за 5-6 млн., то вырученных средств достаточно, чтобы планировать родить еще двоих.

Тут мы подходим к тому, что все знают, но при разработке земельной инициативы почему-то не очень афишировалось. Увы, не секрет, что большинство многодетных семей достаточно бедны, чтобы позволить себе строительство дома даже при наличии «халявной» земли. Хуже того, увеличение количества детей практически всегда означает стремительное обнищание семьи. Доходы россиян таковы, что даже появление в семье одного «лишнего» рта может отбросить семью из какого-никакого среднего класса в бедное сословие. Напомним, что именно такой линейный и печальный тренд заставил государство внедрить такой финансово-социальный инструмент, как материнский капитал.

К примеру, возьмем классическую ныне семью из трех человек - папа, мама, ребенок. В этой ячейке общества, как правило, двое человек (папа, мама) содержат троих (папа, мама плюс ребенок). При рождении второго ребенка, даже несмотря на госвыплаты в течение 1,5 лет, один человек (как правило, папа) вынужден один содержать четверых (себя, временно неработающую маму плюс двоих детей). Итог - семья становится на порядок беднее. Третий ребенок большинство семей просто откидывает на грань (а то и за нее) нищеты. Отсюда и многочисленные споры в тех же соцсетях о разумности и ответственности родителей из многодетных семей. И извечный спор - что лучше: родить одного-двоих и вырастить их в достатке, дать им качественное образование, помочь с жильем и прочее или родить троих-пятерых и при этом плохо их кормить, заставлять их носить обноски старших братьев и сестер, а по достижении лет 17-19 фактически выставить за дверь с нулевым балансом? Уточним, мы тут говорим об экономических категориях, а не о моральных. Дети - это всегда хорошо!

Земельная лотерея

Но вернемся к нашим наделам. Понятно, что найти лапочку-покупателя, которому можно «впарить» участок под ИЖС за мечтаемые многодетной семьей 5-6 млн руб., сегодня практически невозможно. За эти же деньги человек может сегодня позволить себе купить уже готовый домик с оформленным наделом в пригороде площадью 100-150 кв. метров на 8-10 сотках с полным комплектом ресурсообеспечения и автомобильными подъездами или 3-4-комнатную квартиру в городе. В итоге такие участки по 20 соток под ИЖС для многодетных, которые были оценены риелторами в 5-6 млн руб., сейчас уже предлагаются по 3,5-4,7 млн. Но и по этим ценам они тоже особо не продаются. А если покопаться в предложениях рынка, то легко отыскиваются другие – более привлекательные и понятные своими перспективами участки.

С другой стороны, потенциальный покупатель в отношении таких владений может быть спокоен - документы однозначно будут в порядке. В отличие от многих дачных и прочих арендуемых участков, предлагаемых в этом же районе от 1,5 млн руб. и выше на праве переуступки по непонятно каким документам.

Конечно, тем многодетным семьям, которые получили и продают свои участки в пригородной зоне вдоль Амурского залива, повезло больше, чем тем, которые сейчас будут получать их в районе ул. Артековской или бухты Лазурной.

Во-первых, потому что на этих территориях многодетным будут давать уже не до 20 соток, а по 10-12, а во-вторых, потому что, например, в районе ул. Артековской 10 соток под садоводство сегодня предлагаются всего за 300 тыс. руб. Вероятно, примерно по таким же ценам смогут здесь реально продаваться участки такой же площади и под ИЖС.

С многодетными лучше «рассчитаться» домами

В таких условиях региону, вероятно, правильнее было бы просто отказаться от бесплатного предоставления участков под ИЖС для многодетных и иных льготных категорий граждан. Притом что уже начали появляться непонятные «внеочередники», которые получают наделы по отдельным спискам.

В целом сложившуюся практику можно оценивать как неконструктивную, нерыночную и тупиковую. При этом трудно рассчитывать, что лотерея даст возможность выиграть именно то, что хочется.

Логичнее, имея участки в муниципальной или краевой собственности, изначально практически «под ключ» строить на них дома многодетным семьям, которым действительно нужно жилье в предлагаемых местах, и по бесплатным проектам, например предлагаемым сегодня краевым каталогом по малоэтажке. Понятно, что бюджет не резиновый, поэтому можно подумать о неких льготных кредитах.

Можно сосредоточить это комплексное малоэтажное строительство в руках сильных заказчиков, которые возьмутся обеспечить оптимальную цену строительства «квадрата», как это делается на строительстве жилья за счет бюджетных средств. Сдавать это жилье без особых отделочных и пр. изысков, как «полуфабрикат», в который можно уже переехать и жить, доводя его до совершенства. В какой-то степени так это сегодня определено для ЖСК «Остров», что пытается построить микрорайон на Русском. Соответственно, и очередь нужно выстраивать исходя из реальных возможностей конкретных многодетных семей, которые выбирают предлагаемые им участки и проекты, а не из, казалось бы, справедливого принципа: кто, когда и за кем встал. И переход земли в собственность нужно разрешать уже после того, как дом построен, а его строительство полностью проплачено.

Конечно, можно предположить, что разумнее некая самоорганизация, кооперация семей, которые будут строить своими силами. Однако такой бред может предложить только тот, кто не знает, насколько недовольные и недоверчивые «наши люди» и уж тем более многодетные семьи готовы услышать друг друга.

И – все. Основа для спекуляций на этапе предоставленной в собственность или аренду земли исчезает. Исчезает кустарщина строительства, которая делает его дорогим и долгим. А далее, когда строительство завершится – это уже дело семьи, которая его финансировала (в отличие от еще существующих схем предоставления чисто халявного жилья, строящегося за счет бюджетных средств): продавать ли свою землю с домом-мечтой другим или все-таки жить без метаний: здесь продать, а там – купить.

Или еще вариант. Вообще не мучиться с землей. Для многодетных семей в нынешних условиях гораздо более полезными видятся, например, не бесплатные земельные наделы у черта на куличках, и с перспективой лет через пять дождаться хоть каких-то коммуникаций, и с отсутствием средств на постройку дома, а льготные кредиты, к примеру, на покупку жилья или улучшение жилищных условий. Собственно говоря, продажа наделов и есть попытка получить так нужные им деньги.

Земельные нюансы

Кстати, необходимость и целесообразность проведения жеребьевки земельных участков для многодетных семей в каждом населенном пункте обсудили на днях на заседании правления Совета муниципальных образований Приморья. Этот вопрос на заседание правления был вынесен по предложению губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, к которому обратились главы муниципалитетов.

По словам директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Натальи СОКОЛОВОЙ, сегодня, согласно закону, участки формируются в городских округах и муниципальных районах, где проживают семьи.

«Но, если это необходимо муниципалитетам, можно внести изменения в нормативные акты и предусмотреть проведение жеребьевки в каждом поселении. Это не будет противоречить федеральному законодательству, поэтому нам необходимо понять позицию всех руководителей территорий края о необходимости таких изменений»,- отметила она.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.