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3,6 млн тонн нефти отправлено из "Козьмино", 28% из них - в Японию
По состоянию на 1 апреля, ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» отгрузило на экспорт 3,6 млн тонн нефти. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 355 тыс. тонн.
В соответствии с графиком в марте в спецморнефтепорту «Козьмино» обработано 13 танкеров, что составило 1,3 млн тонн нефти ВСТО, – наибольший показатель в I квартале 2011 г. В январе и феврале – 12 и 11 танкеров, соответственно 1,2 и 1,1 млн тонн. Погрузка нефти производилась строго по графику подачи-расстановки тоннажа.
По 17% всего объема нефти в первом квартале отправлено в США и Таиланд, по 11% - в Южную Корею и Филиппины, 8% - в Китай, 6% - в Сингапур и 2% - в Индонезию. Большая часть нефти, а именно 28 %, была направлена в Японию - крупнейший импортер нефти сорта ВСТО по итогам прошлого года. Страна восходящего солнца лидирует в списке стран, куда направляются танкера из «Козьмино». В марте в порты на юге Японии отправились четыре танкера, каждая партия составила 100 тыс. тонн нефти. Последний из них Esther Spirit покинул порт в ночь на 31 марта.
«Привлекательность поставок нефти из «Козьмино» для Японии заключается в коротком транспортном плече, что позволяет существенно сократить сроки и стоимость транспортировки, – рассказал заместитель начальника товарно-транспортного отдела спецморнефтепорта Дмитрий Мудрый, – к тому же сорт нефти ВСТО обладает высокими качественными характеристиками, соответствие которым контролируют специалисты лабораторий ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
В апреле из ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» на экспорт в страны АТР планируется отгрузить 1,3 млн тонн нефти. Первый танкер «Залив Америка» Приморского морского пароходства уже находится под погрузкой, по окончании которой он направится в США.
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