Фальшивая охлажденка

На большинстве рынков и в торговых зонах идет «махровый» обман покупателей. Рейд «ЗР» по нескольким рынкам показал, что во многих торговых точках, реализующих мясопродукты, продается не та продукция, что указана на ценниках.

Торговый центр «Домовой» на улице Нейбута во Владивостоке. Витрина с охлажденной продукцией. В грязных ваннах лежит около 10 наименований охлажденной мясопродукции. Вся она реализуется без упаковки. На вопрос корреспондента «ЗР» о производителе продавец рассказывает, что это все продукция «Михайловского бройлера», которая для удобства покупателя вынута с подложки. «Это сделано, чтобы бабушка могла себе позволить купить всего одну-две голяшечки, но это точно «Михайловка».

Однако представить документы, подтверждающие данный факт, продавец не может. Они в торговой точке отсутствуют, а вот внешний вид этой продукции наводит на мысль, что она уже была несколько раз разморожена, так как на отдельных частях куриной грудки волокна начинают расползаться.

К сожалению, подобного обмана становится все больше. На одном из рынков Владивостока продается парное мясо, на ценнике указан изготовитель – «Дальневосточный агрохолдинг» (торговая марка «Наше мясо»). А так ли это на самом деле, что за мясо находится на прилавке и чем оно может быть заражено, остается только догадываться.

Подобных примеров можно привести много. Пельмени на развес также порой могут иметь весьма загадочное происхождение, а вот продавец без тени сомнения будет уверять, что это продукция от известного бренда. Правда, после попыток их приготовить становится ясно, что они употреблению не подлежат.

Какой тоннаж продукции непонятных и неизвестных производителей реализуется под маркой известных брендов? К сожалению, таких исследований, скорее всего, никто не проводил. Но понятно: пока идет жесткая конкуренция на потребительском рынке, бизнесменов, желающих нажиться на обмане, становится все больше.

А вот крупные торговые предприятия, дорожащие своими покупателями и репутацией, никогда не выдадут продукцию одного предприятия за другое. Как пояснили «ЗР» в одном из крупных супермаркетов Владивостока, у них на предприятии работает специалист по сертификации, который сличает торговый ярлык с ветеринарными сопровождающими документами и качественным удостоверением, при этом он лично смотрит, в какой таре приходит продукция. К тому же за всеми супермаркетами закреплен свой ветеринарный врач.

Подобный подход к организации торговли не только гарантирует покупателю качество выбранного товара, но и защищает производителей. Этому бизнесу сегодня тяжело, но, тем не менее, тенденция такова, что каждый добросовестный производитель в обязательном порядке упаковывает свою продукцию. Не зря тот же «Михайловский бройлер» отказался от весовой продукции. Упаковка нужна, прежде всего, для того, чтобы потребитель имел точную информацию о составе продукта и его пригодности к употреблению. Но самое главное, упакованный товар, в отличие от безымянного, указывает производителя и формирует категорию постоянных покупателей, которые приносят производителям до 80% дохода. Причем фирменная упаковка незначительно удорожает продукт, но дает гарантию качества. Не зря сегодня почти все производители, заботящиеся о качестве своей продукции, стараются прибегать к индивидуальной упаковке. Даже производители хлебобулочных изделий упаковывают свою продукцию. Индивидуальная упаковка имеет и еще один положительный момент – она не только гарантирует сохранность, но и не позволяет возбудителям различных инфекций попадать на товар.

Но как бороться с теми предпринимателями, которые выдают безымянную продукцию за известные бренды? Специалисты ветеринарной службы Владивостока дают следующие рекомендации: «Прежде всего, необходимо требовать качественные удостоверения и ветеринарные свидетельства. В них указано, кто и когда произвел продукцию, конечный срок реализации и т.д. Если нет набора этих документов, то лучше отказаться от покупки. В каждой торговой точке они должны быть. Не нужно слушать аргументы, что они находятся где-то в офисе. Они должны быть у продавца. Если вы знаете, что тот же «Михайловский бройлер» выпускает продукцию исключительно на подложке, то здравый смысл должен подсказать, что куриное мясо без упаковки в ванне может быть произведено совсем другим производителем». А кто этот безымянный производитель - остается только догадываться. Один из ближайших производителей мяса птицы - птицефабрика «Амурский Бройлер» не поставляет на территорию края охлажденную продукцию. Сибирские птицефабрики и вовсе отпадают, так как срок доставки этой продукции больше трех недель, а срок хранения охлажденки не более 7 суток. Зато, как честно признался один из продавцов, продукцию на точку ему возят с оптовой базы. Сопроводительных документов нет, но сам он домой эту продукцию не покупает, так как срок хранения закончился еще полгода назад.

Специалисты Роспотребнадзора тоже не рекомендуют покупать продукцию безымянных производителей. По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Галины ЛАУХИНОЙ, 294-ФЗ значительно сократил количество проверок предпринимателей, работающих в торговой сфере. Однако если потребители видят такого рода нарушения, то они могут обратиться с письменной жалобой, и тогда проверка будет проведена. Но проще всего просто не покупать там, где нет документов. Таким образом, потребители кошельком будут голосовать против обмана.

Есть и другой аспект проблемы. Это отношение предпринимателей к своим покупателям. Добросовестный предприниматель никогда не будет заниматься подобным обманом.

Вот только не все предприниматели следуют такому правилу. Поэтому остается надеяться, что развитие культуры потребления поможет без всяких надзорных мероприятий заставить бизнес играть по правилам. Ведь это наше здоровье.

Покупая продукты питания, важно:

1. Найти на упаковке сведения о производителе товара.

2. Внимательно изучить дату изготовления и срок реализации товара.

3. Убедиться в правильном хранении продукта в торговой точке.

4. Если товар продается без индивидуальной упаковки, требовать качественное удостоверение и ветеринарный сертификат.