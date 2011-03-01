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Свинокомплексы с отдаленной перспективой

01 Марта 2011, 03:57 | Приморье

Свиноводство по уровню окупаемости, а значит инвестиционной привлекательности, из всех отраслей животноводства занимает срединное положение, уступая разве что птицеводству. Но до сих пор крупных проектов, претендующих на статус локомотивов развития отрасли в крае, не появилось.

Из тех пяти, что есть, пожалуй, только два соответствуют требованиям современных свинокомплексов, остальные пока работают в основном на старой технологической базе, модернизировав в лучшем случае частично свое производство.

«Нам предлагали запустить новый проект стоимостью 500 млн руб. с расчетной окупаемостью 10-12 лет, - говорит директор ООО «Компания Армада» Александр ПЕРВОВ. – Кто даст мне такие деньги? Тем более что расчетная окупаемость на практике неизбежно растянется на больший срок. Я считаю, для того, чтобы поднять свиноводство, не нужна гигантомания. У нас в хозяйстве простая технология, и к сложному нужно переходить постепенно».

Для животноводства в краевых программах по развитию сельского хозяйства предусмотрена определенная поддержка, но, как говорят руководители хозяйств, главное в реализации этих проектов все же не господдержка. Насколько успешным может быть любой проект в сельском хозяйстве, зависит в первую очередь от позиции Россельхозбанка. Именно отношения с банком привели к тому, что наиболее крупный проект строительства свинокомплекса, реализованный в хозяйстве «Зеленодольское», входящем в структуру Приморского агропромышленного холдинга, не мог выйти на проектную мощность в течение нескольких лет. Сегодня в ООО «Зеленодольское» уже установлено высокотехнологичное оборудование, уникальное для Приморского края, завезены из Канады 1 275 голов высокопродуктивных племенных животных, и руководители хозяйства рассчитывают, что этот год принесет ожидаемые результаты. Но на все это ушло пять лет.

«Мы, конечно, понимаем, что как заемщик наше хозяйство неоднозначно, - говорит генеральный директор Приморского агропромышленного холдинга Сергей ДЕРКАЧ, - тем не менее нам удалось в итоге урегулировать все вопросы. В этом году свинокомплекс выходит на проектную мощность, и мы надеемся в течение года получить порядка 30 тыс. голов, как и рассчитывали при создании проекта. Тем более емкости приморского рынка достаточно, чтобы развиваться стабильно. Спрос довольно высокий. И хоть пока у нас нет заключенных контрактов с потребителями нашей продукции, но договоры намерения уже имеются».

Но, несмотря на некоторое оживление в отрасли, оценки перспектив свиноводства остаются невысокими. Никто не берется утверждать, что Приморье в ближайшие годы сможет заметно снизить зависимость от импорта. Пока свинина местного производства заполняет крайне узкие ниши мясного рынка. Руководители хозяйств предпочитают работать с торговыми предприятиями, минуя наиболее крупных потребителей – переработчиков. Впрочем, и со стороны переработчиков заметного интереса к местному сырью не наблюдается. Причины очевидны: с одной стороны хозяйства не могут обеспечить круглогодичную бесперебойную поставку сырья на мясокомбинаты, с другой - себестоимость производства мяса остается довольно высокой, что не позволяет конкурировать с импортом. К тому же переработчикам необходим только полуфабрикат, чего наши хозяйства в большинстве случаев не готовы предоставить.

«В конце прошлого года мы считали, что научились работать, - говорит коммерческий директор «Арсеньевского свинокомплекса» Николай БЕСШАПКИН, - не просто покрывать себестоимость, однако выходили на определенный уровень рентабельности. Но цены в этом году поднялись на корма и прочие ресурсы, и рентабельность вернулась на прежний уровень. Сегодня себестоимость на нашем предприятии составляет 120 руб. на кг живого веса. Убойное предприятие в Уссурийске предложило нам 119 руб. за кг. И я вынужден идти на эти условия, иначе последует перекорм животных. В то время как в прошлом году мы продавали оптовикам по 125 руб. за кг».

«Переработчики обращались к нам, но мы предпочитаем работать с торговыми сетями, - говорит Александр Первов, - потому что там бизнес цивилизованнее и прозрачнее. Оптовикам продаем мясо по 190 руб. за кг, переработчики по такой цене не берут. Сейчас наше производство активно переоснащается. До осени прошлого года это было на 100% российское предприятие, сейчас часть акций продана иностранцам. У нас хорошие перспективы, и мы планируем закрыть потребность торговых предприятий в местной свинине полностью».

Формально «Компания Армада» - единственный производитель мяса в Приморье, где официально присутствует иностранный капитал. Тем не менее именно в иностранных производителях, выращивающих сельскохозяйственных животных в Приморье, местные хозяйства видят своих конкурентов. Конкуренция, считают некоторые производители, приобретает уродливые формы, когда иностранцы, использующие дешевые заемные средства, оказываются на нашей земле в более комфортных условиях. Их ниши – все те же рынки и магазины, которые выглядят наиболее привлекательными для местных, особенно мелких, хозяйств.

Впрочем, неофициальные оценки доли иностранцев в приморском животноводстве настолько разнятся, что о реальном положении дел сказать точно не может никто. Сами же иностранцы по распространенной практике являются просто наемной рабочей силой. Учесть этот сектор производства в принципе невозможно. В то же время российский бизнес, желающий инвестировать в отрасль, сталкивается с определенными сложностями.

«Мы планируем осенью этого года запустить свинокомплекс с проектной мощностью 12 тыс. голов в год, - говорит руководитель инвестиционной группы «Миг» Олег ЗУБАХИН, - но при согласовании проекта столкнулись с проблемой отсутствия типовых проектов свинокомплексов. Каждый пункт проекта приходится согласовывать отдельно, что требует не только времени, но и инвестиций. У нас год ушел на согласование при плановых сроках строительства в полгода. Если бы правительство утвердило типовые нормы, то запустить подобный проект было бы намного проще».

Автор: Елена Абашева
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