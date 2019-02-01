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Жителю Приморья на московскую однушку придется копить 12 лет

01 Февраля 2019, 09:39 | Приморье

Жители других дальневосточных регионов могут накопить на столичную квартиру заметно быстрее

Лучше дом на родине, чем однушка в столице? У дальневосточников есть выбор: маленькая московская квартира или нормальный дом в своем регионе

Два любопытных исследования в январе провели эксперты федерального портала «Мир квартир», которые в сравнении друг с другом позволяют понять, что более выгодное решение жилищной проблемы оказывается не в первопрестольной, а, например, на Дальнем Востоке.

Первым исследованием эксперты попытались ответить на вопрос, сколько жителю любого региона страны надо в среднем работать, чтобы заработать на однокомнатную квартиру эконом- или комфорт-класса ценой в 6 млн рублей в спальном районе Москвы.

Естественно, при условии, что и зарплаты и цены за годы зарабатывания останутся неизменными. При этом претендент на однушку должен весь срок зарабатывания только копить, а жить на чью-то другую зарплату (жены, пенсионеров-родителей и т. д.) или на свои теневые доходы.  

Вторым исследованием изучался вопрос: сколько же лет надо зарабатывать в своем регионе на средний предлагаемый в регионе дом.

В обоих исследованиях за основу брались среднестатистические зарплаты по регионам, зафиксированные Росстатом.

И выяснилось, что на однокомнатную квартиру в Москве, явно тесноватую для нормальной семьи, жителю страны в среднем надо копить свои официальные зарплаты в течение 12 лет, а чтобы купить по среднерыночной цене дом в своем регионе, в котором можно развивать свое нормальное домохозяйство, достаточно работать всего 9 лет. Оказалось, что житель Приморского края имеет именно среднероссийские возможности в этом выборе (12 и 9 лет). Из других дальневосточных регионов 12 лет на московскую однушку сегодня будет вынужден копить и средний по зарплате амурчанин.

Выяснилось, что в ряде других дальневосточных регионов накопить на столичную квартиру можно заметно быстрее. На Чукотке – 5 лет, в Магаданской области (как и в самой Москве) – 6 лет, на Сахалине и Камчатке – по 7, в Республике Саха (Якутия) – 8, в Хабаровском крае – 11. Больше Приморского на эту цель придется трудиться в Забайкальском крае и Еврейской АО – 13 лет и в Бурятии – 14.

На покупку дома в своем регионе по ДФО только на Камчатке надо копить, как и в Приморье, 9 лет. Однако если в Приморье цена среднего дома – 4 млн 477 485 рублей, то на Камчатке – 7 млн 830 226. В Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Саха (Якутия) – достаточно на дом откладывать свою среднерегиональную зарплату 7 лет, в Хабаровском и Забайкальском краях и Республике Бурятия – 6 лет, а в Еврейской АО – всего 4 года.

Стоит отметить, что жителю Москвы на средний дом в пределах городской черты придется условно копить 18 лет, Санкт-Петербурга – 21 год, в Московской области – 25 и в Республике Крым – 35 лет.

Исследователи, однако, не отметили, что средние технические характеристики регионального дома-середнячка очень разнятся, а индивидуально-жилищный фонд ДФО имеет более высокую степень ветхости и изношенности, чем в среднем по России.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: недвижимость  рынок  исследование  итоги  Дальний Восток  цены  приморье  статистика  жилье 



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