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Китайцы зимой подсели на приморское мороженое
Свою продукцию предпринимателям Китая представил Арсеньевский молочный завод. По итогам презентации подписаны договоры намерения на поставку около 1,5 тысяч тонн приморского мороженого в Шанхай, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В 2015 году руководство завода взяло курс на развитие предприятия, выход на внешние рынки. По словам генерального директора Юрия Минкина, серьезную роль в продвижении продукции предприятия играет активная поддержка со стороны краевых властей и Центра развития экспорта.
«В конце года мы приняли участие в Международном рождественском фестивале продуктов питания The 13th Hong Kong Food Festival в Гонконге, где представляли наше мороженное, а также квас. К данным видам продукции был проявлен большой интерес, и мы положительно настроены на развитие экспорта этой продукции, прежде всего в Китай», – подчеркнул руководитель завода.
В январе при поддержке Центра развития экспорта предприятие вновь заявило о себе на азиатском рынке – продемонстрировало свою продукцию на встрече с китайскими бизнесменами в Генеральном консульстве РФ в Шанхае.
В мероприятии приняли участие более 50 представителей крупных оптовых компаний и владельцев сетевых китайских магазинов. В ходе проведенной презентации подписаны договора намерения на поставку около 1,5 тысяч тонн приморского мороженого в Шанхай. Уже отправлены 2,5 тонны.
По словам генерального директора АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергея Казакова, что с каждым годом в бизнес-среде Приморья появляется все больше желающих выйти на внешние рынки.
«При этом наблюдается положительная тенденция – предприниматели переходят от экспорта сырья к поставкам готовой экспортоориентированной продукции. Поэтому сегодня наша главная задача – продолжить оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу Приморья в экспортной деятельности», – заявил он.
Напомним, выпуск мороженого в Приморском крае в 2015 году составил более четырех тысяч тонн. При этом, отмечают специалисты, мороженое, произведенное из российского сырья, по качеству не уступает, а даже превосходит импортную продукцию, но в четыре раза дешевле иностранных аналогов.
Отметим, по информации руководства Арсеньевского молочного комбината, около 50 тонн мороженого было вывезено китайскими туристами в частном порядке.
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