С мечтой о своей крыше

Не секрет, что сегодня на рынке малоэтажные дома представлены в основном двумя типами, так сказать, построенными до и после перехода России на рыночные рельсы.

Первые - это сохранившиеся до сих пор старые индивидуальные жилые дома. В основном они деревянные, без коммуникаций, небольшого метража (в среднем 60 кв м), часто с неоформленными правами на земельный участок.

Вторая группа - это коттеджи. Это тоже индивидуальные жилые дома с земельными участками, но принципиально другого качества. Как правило, это 2-3 этажные постройки, часто кирпичные, с автономными коммуникациями и качественной отделкой, с оформленными правами на участки и т.д. Площадь предлагаемых коттеджей варьирует от 120 до 600 кв м, большим спросом пользуются коттеджи средней площади 150-250 кв м.

К слову, многие коттеджибыли построены как раз на месте бывших старых деревянных жилых домов. Другие возводились, что называется, с нуля и, надо сказать, не всегда в подходящих для этого местах. Коттеджное строительство поначалу велось собственными силами владельцев и по индивидуальным проектам. Отсюда "средневековые замки" с башенками и другие подобные изыски, местной элиты того времени. Иногда в стройку вовлекались представители т. н. среднего класса. В этом случае строительство велось очень долго либо не завершалось вовсе. Выставленные на рынок в незавершенном виде коттеджи, как правило, не окупали всех затрат и усилий своих владельцев, т.е. продавались ниже себестоимости.

В настоящее время наметилась тенденция развития организованных коттеджных поселков - третий сегмент малоэтажной недвижимости. Сегодня уже имеются широко известные представители данного сегмента - это "Радово" и "Радово-2", расположенные в районе ст. Весенняя. Территория этих поселков огорожена и охраняема, автономные и централизованные системы жизнеобеспечения, телефонизация, Интернет и телевизионный кабель, общее освещение, детская и спортивная площадки, стандартный набор благоустройства возле дома. Дома возводятся по энергосберегающей "канадской" технологии деревянно-каркасного домостроения. Имеется придомовая территория от 3 до 12 соток. В домах посёлка выполнена черновая отделка, т.е. все поверхности подготовлены под чистовую отделку. Стоимость 1 кв м в поселке "Радово" от 36 500 руб. В "Радово-2" осуществляется объектная продажа: земля-дом - от 6 млн. руб.

Также в настоящий момент идет строительство загородного комплекса "Анютинские дачи" в районе Садгорода, который будет представлять комплекс с развитой инфраструктурой, прогрессивной архитектурной стилистикой, единым социальным слоем жителей. Комплекс будет включать в себя две связанные между собой территории - территорию индивидуальных домов и зону отдыха. Территория индивидуальных домов будет состоять из двух частей: первая - 22 дома площадью 250-500 кв м с участками от 15 до 20 соток, вторая - 144 дома площадью 170-220 кв м с участками от 5 до 9 соток. При строительстве будет использована монолитно-каркасная технология с внешними стенами из кирпича. Загородный комплекс "Анютинские дачи" будет круглосуточно охраняться. Стоимость 1 кв. м дома от $ 1 500, стоимость сотки земли от $ 8 000.

В дальнейшем, думается, сохранится тенденция развития организованного малоэтажного строительства, тем более в свете последних высказываний избранного Президента РФ, ратующего за развитие малоэтажной застройки. Правда, поселки неминуемо ждет сегментация, если не по классности (стандарт, бизнес, элит и т.п.), то, по крайней мере, по конкретным целевым потребительским группам. Так, например, в Москве застройщики уже сегодня призывают людей селиться "по интересам". Предлагают, в частности, поселки для любителей-автогонщиков и даже авиадеревни-поселки со взлетно-посадочными полосами для малой и средней авиации.

Однако пока большинство коттеджей возводятся на индивидуальной основе, без организации в поселки. И сегодня этот сегмент, так называемый вторичный рынок коттеджей, является самым широко представленным. Разнообразие действительно очень сильно, так как не всегда очевидны факторы ценообразования. Основными моментами, влияющими на стоимость коттеджа, являются:

местоположение - чем ближе к городу, тем дороже. Однако в самом городе цены не выше, чем в пригороде. Наибольшим спросом пользуются районы от ст. Чайки до Санаторной (очевидно, оптимальное сочетание цивилизации и живой природы);

- степень готовности - в продаже имеются коттеджи как 100%-ной готовности, так и незавершенные;

- материал стен - предлагаются коттеджи, выполненные из кирпича, бруса, шлакоблока. Данный фактор влияет в меньшей степени, так как по стоимости строительства они приблизительно равнозначны, по качеству также существенных отличий нет;

- площадь также оказывает влияние, поскольку масштабные коттеджи менее ликвидны и их удельная цена ниже.

Как видно, коттеджи предлагаются как в пригороде, так и в черте города. В городе в среднем готовые коттеджи с хорошим ремонтом продаются за $1 896 кв. м, и достигают стоимости $3 000 кв. м. Без внутренней отделки диапазон скромнее от 900 до $2 100 кв. м. Впрочем, встречаются экземпляры и намного дороже, например в районе Лесного квартала коттедж без внутренней отделки, с земельным участком в 11 соток предлагается за $3 363 кв. м. К слову, просторная придомовая территория - сама по себе уже ценность, за которую сегодня готовы платить деньги. Строительство домов и бань из бруса становится все актуальнее.

В пригороде Владивостока до ст. Санаторная средняя стоимость коттеджей $2 442 кв. м, разброс цен на коттеджи с ремонтом очень значительный - от $1 900 до 5 900 кв. кв. м, незавершенка в среднем предлагается от 1 000 до $2 000 кв. м (в зависимости от степени готовности).

В районе Черной речки стоимость коттеджей с отделкой от 1 200 до $3 400 кв. м, в зависимости от качества ремонта и других качественных характеристик.

От Садгорода до ст. Угольная средняя стоимость коттеджей $2 150 кв. м, а диапазон цен здесь от 1 500 до $5 000 кв. м. Так за $5 000 кв м можно приобрести коттедж на Садгороде (из бруса, отделанный сайдингом) размером 140 кв. м в 2 этажа. На участке есть отдельно стоящий фундамент под 100 кв. м, также отдельно стоящая русская баня. Размер участка 20 соток, оформлено в собственность. Участок ровный, солнечный, огорожен капитальным забором и окружен лесом. В доме городской телефон, городская вода, евроотделка. Септик, скважина на территории участка.

Определенную долю предлагающихся к продаже индивидуальных жилых домов в пригороде Владивостока составляют дома т.н. "частного сектора" - достаточно старые деревянные строения с хозяйственными постройками на небольшом (4-12 соток) участке-огороде. Общая площадь домов в среднем составляет 40-70 кв.м, дома с большей площадью зачастую рассчитаны на несколько хозяев. Стоимость 1 кв.м таких домов в среднем составляет около $2300 кв. м. Правовой статус участков под домами зачастую не определен. Таким образом, индивидуальные жилые дома старого образца стоят дешевле только за счет площади объектов, а их удельная стоимость (на 1 кв. м), как видно, вполне на уровне коттеджей.

В целом можно отметить, что на рынке коттеджей и индивидуальных жилых домов нет столь же четкого ценообразования, как, например, на квартиры в городе, где десяток фирм на однотипную квартиру назовут примерно одну и ту же цену. Это означает, что рынок малоэтажных домов пока все еще на стадии своего весьма динамичного развития.

"Золотой Рог".