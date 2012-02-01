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Кто делает погоду на рынке кондиционеров?
Улучшение экономической ситуации и как следствие рост доходов потребителей, появление разнообразных кредитных предложений - все это способствует росту покупательской активности. С каждым годом люди все больше начинают заботиться о комфорте собственного жилья и офисов. Все эти факторы говорят о постоянно растущем спросе на климатическую технику у самого широкого слоя потенциальных покупателей.
Современный российский рынок систем кондиционирования и вентиляции возник в начале 90-х г. с появлением представительств зарубежных фирм, производящих климат-технику. Согласно данным британского центра исследований Bsria, в денежном выражении российский рынок систем кондиционирования сегодня оценивается примерно в 600 млн. евро. По прогнозам экспертов, до 2009 г. темпы роста на нем будут составлять приблизительно 23% ежегодно. Это самые высокие темпы роста в Европе.
Климатические системы позволяют создавать и поддерживать в закрытых помещениях нужную температуру, влажность, чистоту, скорость движения воздуха для комфортного отдыха и продуктивной работы. Их сбыт увеличивается в стране с каждым годом. Такая техника пользуется спросом у строителей элитного жилья и крупных заказчиков (офисов).
О перспективах развития рынка климатической техники в регионе говорит и тот факт, что количество предприятий, оснащенных такой техникой, составляет не более 10%. Большинство компаний и офисов по-прежнему работают в зданиях, где система вентиляции и кондиционирования, созданная лет 40-50 назад, уже давно не отвечает современным стандартам.
По современным требованиям, для поддержания идеальных комфортных условий в офисах воздух, очищенный от минеральной и органической пыли, должен содержать около 21% кислорода и не более 0,3% углекислого газа. Его температура должна быть в пределах 20-24°С, относительная влажность - 50-60%, а подвижность воздушной массы составлять 0,1-0,15 м/с. Добиться таких условий можно только при грамотном сочетании систем кондиционирования и вентиляции воздуха в помещении.
Казалось бы, учитывая растущий спрос на кондиционеры и системывентиляции, участники рынка уже давно должны получать колоссальную прибыль. Тем не менее существует сдерживающий фактор - недостаточная готовность руководителей предприятий к установке современной системы кондиционирования. Помимо этого развитие рынка сдерживает неопытность его игроков. Рынок кондиционирования и вентиляции в Приморье все еще является стихийным.
Согласно мнению специалистов, сегодня рынок формируют в основном крупные компании, предлагающие полный комплекс услуг: проект, поставка оборудования, монтаж, сервисное обслуживание. "Доля промышленной климатической техники активно растет на рынке Приморья, и наша компания в своей работе делает акцент на продажу и установку систем кондиционирования и вентиляции промышленного назначения, а также для офисов и торговых залов, - отмечает Сергей ЛИСОВОЙ, технический директор "Компании Арктика". - Наша компания профессионально занимается подбором, установкой и обслуживанием систем кондиционирования, вентиляции, отопления, очистки и увлажнения воздуха. Основным конкурентным преимуществом "Компании Арктика" на рынке Приморья можно назвать комплексный подход в обслуживании клиентов".
Действительно, умудренные опытом заказчики предпочитают прибегать к услугам серьезных фирм, поскольку уровень проектирования, монтажа и сервисного обслуживания, предлагаемый их специалистами, в большинстве случаев существенно выше.
"Сейчас изменяются требования, ужесточаются нормы по проектированию и установке систем вентиляции и кондиционирования, - говорит Людмила ИШМУРЗИНА, начальник отдела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "Промстройниипроект". На сегодняшний день заказчики сталкиваются с множеством проблем в процессе "выбивания" техусловий на подвод коммуникаций к выстроенному объекту, а без этого здание не может нормально функционировать. Решить вопрос вентиляции и кондиционирования нового здания сегодня помогают специализированные компании и службы. Сотрудников и руководителей "Компании Арктика" я знаю давно как профессионалов своего дела, мы давно тесно сотрудничаем и сейчас работаем над несколькими совместными проектами".Вадим Белов, "Золотой Рог".
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