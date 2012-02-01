Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путешествия для искушенных приморцев
Первый предприниматель послереволюционной России Остап Бендер, хрустальной мечтой которого было путешествие в Рио-де-Жанейро, был бы поражен диапазоном предложений туристических фирм Приморья, готовых предложить маршруты в любую точку планеты.
Self drive сафари на джипах и океанская рыбалка, посещение племен аборигенов и круизы на суперкомфортабельных лайнерах, гастрономические и винные туры... Словом, в возможностях не ограничены ни любители экстрима, ни поклонники пляжного отдыха, ни сторонники светского времяпрепровождения.
Адреналиновые туры
Экстремальный туризм ("экстремум" в переводе с латыни означает "предел") заставляет острее ощущать радость жизни, испытывая себя на пределе физических и психических возможностей. Тем, кому не хватает адреналина, туристические агентства Приморья предлагают массу вариантов.
Любители дайвинга, а также те, кто только собирается погрузиться в тайны морских глубин, могут отправиться в Египет и Израиль, Вьетнам и Австралию, в туры Маврикий и Таити, Мальту и Мальдивы... Там их ждут ночные погружения, drift dives - подводный сплав по течению, а также рек-дайвинг - спуск к затонувшим кораблям... Кроме того, в Малайзии дайверы могут поохотиться с гарпуном в руках, а в Канаде - ощутить прелести подледного погружения.
"Уникальное место для подводного плавания - Каймановы острова, - рассказывает директор турфирмы "Геба" Ирина ГАРМАТЮК. - Это одно из самых безопасных мест в мире для погружения с аквалангом, причем круглогодичного. Морские парки, мангровые заросли, чистейшая вода и третья в мире по величине коралловая гряда делают это место излюбенным дайвинг-центром. Кроме этого, на Карибах можно погружаться у венесуэльского кораллового архипелага Лос-Рокес, а также исследовать затонувшие военные самолеты у острова Аруба".
Другое рискованное увлечение туристов - рафтинг: головокружительный спуск по горной реке на надувной лодке. За этой порцией адреналина они отправляются в Турцию и Африку, Канаду и Индию... Причем на одних реках совершать спуски можно в шортах и сланцах, на других - только в гидрокостюме и спасательном жилете...
"Необыкновенные ощущения приносит катание на тюбинге по Штормовой реке (ЮАР), - говорит менеджер компании "Терратур" Екатерина ЦУРУПИЙ. - Очень рискованное путешествие, если учесть, что в месте соединения этой реки с океаном порой "дежурят" 6-метровые акулы кархародон - "героини" фильма "Челюсти". Впрочем, безопасность туристам гарантирована. В то же время, самые отважные могут познакомиться с этими кровожадными особами поближе. Погрузившись с аквалангом в специальной клетке на приличную глубину, можно сфотографировать акулью "улыбку". А опытный инструктор, находящийся рядом, убережет от опрометчивых действий".
В джунгли к туземцам спешат отправиться некоторые любители острых ощущений. Турфирма "Геба" предлагает поездку в саванны Лос-Льянос (Венесуэла), где живут племена льянерос - свободолюбивые, жесткие, но в то же время очень гостеприимные. Самые отчаянные могут окунуться в жизнь аборигенов-людоедов - например, в Уганде, где живут очень воинственные люди карамодоко. Но большинство туристов предпочитает все-таки более добродушные племена. Экзотики не меньше, зато никому из туземцев не придет в голову проверить, действительно ли ужин из бледнолицего влияет на зоркость глаз и мужскую силу.
"Желающим понаблюдать за жизнью диких животных в естественной среде обитания можем предложить сафари-туры на открытых джипах по природным паркам и заповедникам ЮАР и Танзании, - продолжает Екатерина Цурупий. - Кстати, самыми опасными объектами фотоохоты являются леопарды, слоны и... бабуины. Экзотический ужин, во время которого на открытом огне готовится мясо диких животных под аккомпанемент из песен и танцев какого-нибудь из племен, довершает этот эксклюзивный тур. Особые ощущения приносит ночное сафари: кто знает, что скрывается за треском деревьев и чьи глаза горят в пугающей мгле..."
Трофейные туры
Впрочем, если просто наблюдать за жизнью обитателей саванн вам не хочется, компания "Терратур" готова организовать охоту даже на "большую пятерку": слона, льва, буйвола, носорога и леопарда. Правда, выльется это в копеечку: перелет - $2000, лицензия от $15000, не считая стоимости услуг местных проводников, аренды оружия, проживания в лоджах и т.д. Но разве это остановит тех, для кого охотничий азарт дороже любых денег?
Deep sea fishing, или глубоководная рыбалка - та же охота, только в открытом море. На Пхукете ловят рыбу-парус, на Канарах - окуня меро, рубину и тунца. За марлином отправляются на Кубу, в Новую Гвинею и Новую Зеландию (кстати, в двух последних странах распространена "зеленая рыбалка": пойманную рыбу не убивают, а отпускают). Но одним из лучших мест для охоты на марлина считается Маврикий, где по этому поводу даже устраиваются специализированные международные турниры. Правда, следует понимать, что добыча роскошного трофея весом 150-500 кг - вопрос удачи. "Нашим туристам, побывавшим на Маврикии, как-то не удавалось поймать марлина, - рассказывает менеджер по туризму "ТЕРРАТУР" Анна ЩЕРБАКОВА. - Зато тем, кого мы отправляли на Таити, есть чем похвастаться. Впрочем, если не поймаете рыбу - не огорчайтесь. Удовольствие, полученное от самого процесса, того стоит". Что же касается стоимости такой рыбалки, то она составляет в среднем от $200 до $350. В эту сумму входит аренда на 6-9 часов катера с командой и снаряжения.
Завидуя Робинзону...
"Для тех, кто настолько утомлен общением, что мечтает остаться наедине с собой (а это, согласитесь, нынче большая роскошь!), мы готовы предложить поездку на "необитаемый" остров-"баунти" в Карибском море, - говорит Ирина Гарматюк. - 5звездочный бунгало, вы и изумрудная лагуна... Разве что кто-то из обслуживающего персонала мелькнет вдалеке легкой тенью..."
Турист может отправиться на любой из Карибских островов, до сих пор, кстати, хранящих дух пиратской романтики. Например, на остров вулканического происхождения Сент-Люсия с тропическими лесами, горячими термальными источниками, водопадами и песчаными пляжами. Развлекательная программа насыщенна: прогулки на яхтах и катамаранах, спуски в кратеры вулканов, парусные регаты и джазовые фестивали, сафари, дайвинг, морская рыбалка...
"Евроконтакт" предлагает отдых на атолловых островах-отелях в самом уютном уголке Индийского океана - на Мальдивах. Окруженные коралловыми рифами, эти острова защищены от разгула океанской стихии. Вместо привычных отелей - виллы и бунгало с дворецкими, роль такси выполняют катера, лодки и гидросамолеты. Белоснежный коралловый песок - песчинка к песчинке, бирюзовое море, вода, словно парное молоко, и удивительные закаты... понятие отдыха обретает здесь свой изначальный смысл.
С "Формулы-1" - на Уимблдонский турнир
Олимпийские игры и "Формула-1", Уимблдонский турнир и Каннский кинофестиваль, карнавалы в Рио-де-Жанейро, на Ямайке и в Венеции... Приморским туркомпаниям по силам организовать любые событийные туры.
"Вот уже третий сезон мы отправляем своих туристов на Чемпионат мира по футболу, - рассказывает старший менеджер по туризму "Приморского агентства авиационных компаний" Марина ГОЛЕНЕВА. - Он начнется в июне, но продажа тура началась еще в ноябре прошлого года. Несмотря на то, что стоимость туров становится с каждым годом все выше, желающие посмотреть на это увлекательное действо все равно есть".
Помимо этого, компания регулярно отправляет своих туристов на Олимпийские игры. Уже в ближайшем будущем можно будет детально ознакомиться с разработанными специально для дальневосточных туристов программами на Олимпиаду в Пекине.
Эта же турфирма организует отправку спортсменов и болельщиков на международные соревнования по гребле на лодках класса "Дракон". В прошлом году в Китай поехали более 200 человек, в августе этого года готовятся не менее многочисленные группы в Канаду и Чехию.
Каюта с дворецким
"ТЕРРАТУР" занимается организацией морских круизов уже 8 лет. "Роскошные путешествия на лайнерах Princess проходят в течение года в разных регионах земного шара, - рассказывает руководитель отдела международного туризма Оксана КУЧЕРОВА. - Летом это круизы по Европе, зимой - Австралия и Новая Зеландия, весной и осенью - азиатские регионы. Лайнеры Grand Princess и Golden Princess - cупер-фешенебельные отели на воде. На борту все, что только можно себе представить: тренажерные залы, массажные и SPA-салоны, бассейны, мюзик-холлы, кинотеатры, казино... словом, развлечения для туристов всех возрастов. Стоимость каюты с балконом - $3500-3700, с авиаперелетами, гостиницами и экскурсиями такое путешествие обходится в $6000-6500 на человека. Впрочем, можно заказать и совсем дешевый номер, без иллюминатора, но большинство наших туристов на комфорте не экономят, бронируя каюты с балконами".
Еще более взыскательным путешественникам компания предлагает круиз на одном из самых больших в мире лайнеров - Queen Mary II. Мини-сьют с дворецким на таком "красавце" стоит 14 000 евро, не считая стоимости перелета и прочих расходов. Для самых искушенных - 6-звездные лайнеры SEVEN SEAS CRUISES со 100-метровыми и 2-уровневыми каютами, персональным сервисом и 24-часовым обслуживанием. Путешествие на таком судне - пропуск в закрытый клуб миллионеров. Стоимость подобного тура рассчитывается исключительно по запросу, а бронирование кают происходит за год-полтора. Вариант экономичного круиза по Европе - 4* английские лайнеры Thompson Spirit. Уступая вышеописанным гигантам размерами и лоском, они обеспечивают все удобства, присущие более изысканным собратьям, гарантируя удовольствие от морского путешествия.
Туристические деликатесы
"Искушенные путешественники давно перестали довольствоваться обычными отелями со стандартными интерьерами, - рассказывает менеджер компании "Евроконтакт". - Сегодня на самом пике моды design hotels, отличающиеся необычным дизайном и особенной атмосферой. Высококлассные гостиницы "маскируются" под галереи современного искусства, старинные замки и изысканные бутики, доставляя своим гостям ни с чем не сравнимые ощущения. Среди новых предложений нашей компании - замковые отели Relais&Chateaux с кухней для настоящих гурманов".
Другая новинка этой весны - тур по Африке на роскошном ретро-экспрессе ROVOSrail, передвигающемся по определенному маршруту из ЮАР в Танзанию и воссоздающем атмосферу путешествий начала века. Водопад Виктория, национальный парк Крюгера, сафари, алмазные шахты - далеко не весь список достопримечательностей, которые посещают туристы. А комфортабельные купе "Deluxe Suite" и "Royal Suite" делают поездку невероятно комфортной.
Тур на блюдечке
Наконец, вы определились и с целью своего путешествия, и со страной, призванной удовлетворить эту самую цель. Остается решить организационные вопросы. "Есть категория туристов, организовывающих туры самостоятельно, бронируя отели и авиабилеты через Интернет, - говорит Марина Голенева. - В желании сэкономить нет ничего зазорного. Только экономить нужно грамотно. Зачастую слабое знание языка при заказе гостиницы играет плохую службу: люди не замечают дополнительных наценок и сборов, в результате чего счет за проживание становится весьма неприятным сюрпризом. Хотя бронируя тот же отель через турфирму, можно получить существенную скидку.
Еще один "подводный камень" касается визирования. Информация о перечне документов на разных сайтах бывает неполной или устаревшей, и отсутствие одной, но очень важной справки может сорвать все планы". Словом, каждый должен заниматься своим делом: туристические компании - организовывать путешествия, туристы - получать удовольствие от отдыха".
За пределами обзора осталось многое - лечебные туры, инсайтинг, агротуризм... Очевидно одно: туристические компании Приморья готовы исполнить любые капризы своих клиентов. Не упускайте открывающиеся вам возможности!
Дана Паланская, "Дальневосточный капитал" - "Золотой Рог".
Новости тематики
- В Приморье строят первый в регионе аквапарк
- За 9 месяцев Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан
- Туристическим предприятиям Приморья помогут адаптировать сервис для китайцев
- Штыковские пруды и сафари-парк могут войти в приморский туристический кластер Пидан
- Круизный туризм станет ведущим направлением сотрудничества Приморья и Кореи
- Туристско-информационный центр Приморья вошел в тройку лучших
- Новые пакетные туры в Японию для приморцев разработают в рамках "Недели Тоттори"
- Центр туризма Кореи во Владивостоке переехал во Фреш Плазу
- Во Владивостоке открылась международная туристская выставка PITE-2015 (Фоторепортаж)
- Приморцы смогут ездить в Китай без визы на 21 день
Новости раздела
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Мобильная связь может подорожать
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха