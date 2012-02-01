Путешествия для искушенных приморцев

Первый предприниматель послереволюционной России Остап Бендер, хрустальной мечтой которого было путешествие в Рио-де-Жанейро, был бы поражен диапазоном предложений туристических фирм Приморья, готовых предложить маршруты в любую точку планеты.

Self drive сафари на джипах и океанская рыбалка, посещение племен аборигенов и круизы на суперкомфортабельных лайнерах, гастрономические и винные туры... Словом, в возможностях не ограничены ни любители экстрима, ни поклонники пляжного отдыха, ни сторонники светского времяпрепровождения.

Адреналиновые туры

Экстремальный туризм ("экстремум" в переводе с латыни означает "предел") заставляет острее ощущать радость жизни, испытывая себя на пределе физических и психических возможностей. Тем, кому не хватает адреналина, туристические агентства Приморья предлагают массу вариантов.

Любители дайвинга, а также те, кто только собирается погрузиться в тайны морских глубин, могут отправиться в Египет и Израиль, Вьетнам и Австралию, в туры Маврикий и Таити, Мальту и Мальдивы... Там их ждут ночные погружения, drift dives - подводный сплав по течению, а также рек-дайвинг - спуск к затонувшим кораблям... Кроме того, в Малайзии дайверы могут поохотиться с гарпуном в руках, а в Канаде - ощутить прелести подледного погружения.

"Уникальное место для подводного плавания - Каймановы острова, - рассказывает директор турфирмы "Геба" Ирина ГАРМАТЮК. - Это одно из самых безопасных мест в мире для погружения с аквалангом, причем круглогодичного. Морские парки, мангровые заросли, чистейшая вода и третья в мире по величине коралловая гряда делают это место излюбенным дайвинг-центром. Кроме этого, на Карибах можно погружаться у венесуэльского кораллового архипелага Лос-Рокес, а также исследовать затонувшие военные самолеты у острова Аруба".

Другое рискованное увлечение туристов - рафтинг: головокружительный спуск по горной реке на надувной лодке. За этой порцией адреналина они отправляются в Турцию и Африку, Канаду и Индию... Причем на одних реках совершать спуски можно в шортах и сланцах, на других - только в гидрокостюме и спасательном жилете...

"Необыкновенные ощущения приносит катание на тюбинге по Штормовой реке (ЮАР), - говорит менеджер компании "Терратур" Екатерина ЦУРУПИЙ. - Очень рискованное путешествие, если учесть, что в месте соединения этой реки с океаном порой "дежурят" 6-метровые акулы кархародон - "героини" фильма "Челюсти". Впрочем, безопасность туристам гарантирована. В то же время, самые отважные могут познакомиться с этими кровожадными особами поближе. Погрузившись с аквалангом в специальной клетке на приличную глубину, можно сфотографировать акулью "улыбку". А опытный инструктор, находящийся рядом, убережет от опрометчивых действий".

В джунгли к туземцам спешат отправиться некоторые любители острых ощущений. Турфирма "Геба" предлагает поездку в саванны Лос-Льянос (Венесуэла), где живут племена льянерос - свободолюбивые, жесткие, но в то же время очень гостеприимные. Самые отчаянные могут окунуться в жизнь аборигенов-людоедов - например, в Уганде, где живут очень воинственные люди карамодоко. Но большинство туристов предпочитает все-таки более добродушные племена. Экзотики не меньше, зато никому из туземцев не придет в голову проверить, действительно ли ужин из бледнолицего влияет на зоркость глаз и мужскую силу.

"Желающим понаблюдать за жизнью диких животных в естественной среде обитания можем предложить сафари-туры на открытых джипах по природным паркам и заповедникам ЮАР и Танзании, - продолжает Екатерина Цурупий. - Кстати, самыми опасными объектами фотоохоты являются леопарды, слоны и... бабуины. Экзотический ужин, во время которого на открытом огне готовится мясо диких животных под аккомпанемент из песен и танцев какого-нибудь из племен, довершает этот эксклюзивный тур. Особые ощущения приносит ночное сафари: кто знает, что скрывается за треском деревьев и чьи глаза горят в пугающей мгле..."

Трофейные туры

Впрочем, если просто наблюдать за жизнью обитателей саванн вам не хочется, компания "Терратур" готова организовать охоту даже на "большую пятерку": слона, льва, буйвола, носорога и леопарда. Правда, выльется это в копеечку: перелет - $2000, лицензия от $15000, не считая стоимости услуг местных проводников, аренды оружия, проживания в лоджах и т.д. Но разве это остановит тех, для кого охотничий азарт дороже любых денег?

Deep sea fishing, или глубоководная рыбалка - та же охота, только в открытом море. На Пхукете ловят рыбу-парус, на Канарах - окуня меро, рубину и тунца. За марлином отправляются на Кубу, в Новую Гвинею и Новую Зеландию (кстати, в двух последних странах распространена "зеленая рыбалка": пойманную рыбу не убивают, а отпускают). Но одним из лучших мест для охоты на марлина считается Маврикий, где по этому поводу даже устраиваются специализированные международные турниры. Правда, следует понимать, что добыча роскошного трофея весом 150-500 кг - вопрос удачи. "Нашим туристам, побывавшим на Маврикии, как-то не удавалось поймать марлина, - рассказывает менеджер по туризму "ТЕРРАТУР" Анна ЩЕРБАКОВА. - Зато тем, кого мы отправляли на Таити, есть чем похвастаться. Впрочем, если не поймаете рыбу - не огорчайтесь. Удовольствие, полученное от самого процесса, того стоит". Что же касается стоимости такой рыбалки, то она составляет в среднем от $200 до $350. В эту сумму входит аренда на 6-9 часов катера с командой и снаряжения.

Завидуя Робинзону...

"Для тех, кто настолько утомлен общением, что мечтает остаться наедине с собой (а это, согласитесь, нынче большая роскошь!), мы готовы предложить поездку на "необитаемый" остров-"баунти" в Карибском море, - говорит Ирина Гарматюк. - 5звездочный бунгало, вы и изумрудная лагуна... Разве что кто-то из обслуживающего персонала мелькнет вдалеке легкой тенью..."

Турист может отправиться на любой из Карибских островов, до сих пор, кстати, хранящих дух пиратской романтики. Например, на остров вулканического происхождения Сент-Люсия с тропическими лесами, горячими термальными источниками, водопадами и песчаными пляжами. Развлекательная программа насыщенна: прогулки на яхтах и катамаранах, спуски в кратеры вулканов, парусные регаты и джазовые фестивали, сафари, дайвинг, морская рыбалка...

"Евроконтакт" предлагает отдых на атолловых островах-отелях в самом уютном уголке Индийского океана - на Мальдивах. Окруженные коралловыми рифами, эти острова защищены от разгула океанской стихии. Вместо привычных отелей - виллы и бунгало с дворецкими, роль такси выполняют катера, лодки и гидросамолеты. Белоснежный коралловый песок - песчинка к песчинке, бирюзовое море, вода, словно парное молоко, и удивительные закаты... понятие отдыха обретает здесь свой изначальный смысл.

С "Формулы-1" - на Уимблдонский турнир

Олимпийские игры и "Формула-1", Уимблдонский турнир и Каннский кинофестиваль, карнавалы в Рио-де-Жанейро, на Ямайке и в Венеции... Приморским туркомпаниям по силам организовать любые событийные туры.

"Вот уже третий сезон мы отправляем своих туристов на Чемпионат мира по футболу, - рассказывает старший менеджер по туризму "Приморского агентства авиационных компаний" Марина ГОЛЕНЕВА. - Он начнется в июне, но продажа тура началась еще в ноябре прошлого года. Несмотря на то, что стоимость туров становится с каждым годом все выше, желающие посмотреть на это увлекательное действо все равно есть".

Помимо этого, компания регулярно отправляет своих туристов на Олимпийские игры. Уже в ближайшем будущем можно будет детально ознакомиться с разработанными специально для дальневосточных туристов программами на Олимпиаду в Пекине.

Эта же турфирма организует отправку спортсменов и болельщиков на международные соревнования по гребле на лодках класса "Дракон". В прошлом году в Китай поехали более 200 человек, в августе этого года готовятся не менее многочисленные группы в Канаду и Чехию.

Каюта с дворецким

"ТЕРРАТУР" занимается организацией морских круизов уже 8 лет. "Роскошные путешествия на лайнерах Princess проходят в течение года в разных регионах земного шара, - рассказывает руководитель отдела международного туризма Оксана КУЧЕРОВА. - Летом это круизы по Европе, зимой - Австралия и Новая Зеландия, весной и осенью - азиатские регионы. Лайнеры Grand Princess и Golden Princess - cупер-фешенебельные отели на воде. На борту все, что только можно себе представить: тренажерные залы, массажные и SPA-салоны, бассейны, мюзик-холлы, кинотеатры, казино... словом, развлечения для туристов всех возрастов. Стоимость каюты с балконом - $3500-3700, с авиаперелетами, гостиницами и экскурсиями такое путешествие обходится в $6000-6500 на человека. Впрочем, можно заказать и совсем дешевый номер, без иллюминатора, но большинство наших туристов на комфорте не экономят, бронируя каюты с балконами".

Еще более взыскательным путешественникам компания предлагает круиз на одном из самых больших в мире лайнеров - Queen Mary II. Мини-сьют с дворецким на таком "красавце" стоит 14 000 евро, не считая стоимости перелета и прочих расходов. Для самых искушенных - 6-звездные лайнеры SEVEN SEAS CRUISES со 100-метровыми и 2-уровневыми каютами, персональным сервисом и 24-часовым обслуживанием. Путешествие на таком судне - пропуск в закрытый клуб миллионеров. Стоимость подобного тура рассчитывается исключительно по запросу, а бронирование кают происходит за год-полтора. Вариант экономичного круиза по Европе - 4* английские лайнеры Thompson Spirit. Уступая вышеописанным гигантам размерами и лоском, они обеспечивают все удобства, присущие более изысканным собратьям, гарантируя удовольствие от морского путешествия.

Туристические деликатесы

"Искушенные путешественники давно перестали довольствоваться обычными отелями со стандартными интерьерами, - рассказывает менеджер компании "Евроконтакт". - Сегодня на самом пике моды design hotels, отличающиеся необычным дизайном и особенной атмосферой. Высококлассные гостиницы "маскируются" под галереи современного искусства, старинные замки и изысканные бутики, доставляя своим гостям ни с чем не сравнимые ощущения. Среди новых предложений нашей компании - замковые отели Relais&Chateaux с кухней для настоящих гурманов".

Другая новинка этой весны - тур по Африке на роскошном ретро-экспрессе ROVOSrail, передвигающемся по определенному маршруту из ЮАР в Танзанию и воссоздающем атмосферу путешествий начала века. Водопад Виктория, национальный парк Крюгера, сафари, алмазные шахты - далеко не весь список достопримечательностей, которые посещают туристы. А комфортабельные купе "Deluxe Suite" и "Royal Suite" делают поездку невероятно комфортной.

Тур на блюдечке

Наконец, вы определились и с целью своего путешествия, и со страной, призванной удовлетворить эту самую цель. Остается решить организационные вопросы. "Есть категория туристов, организовывающих туры самостоятельно, бронируя отели и авиабилеты через Интернет, - говорит Марина Голенева. - В желании сэкономить нет ничего зазорного. Только экономить нужно грамотно. Зачастую слабое знание языка при заказе гостиницы играет плохую службу: люди не замечают дополнительных наценок и сборов, в результате чего счет за проживание становится весьма неприятным сюрпризом. Хотя бронируя тот же отель через турфирму, можно получить существенную скидку.

Еще один "подводный камень" касается визирования. Информация о перечне документов на разных сайтах бывает неполной или устаревшей, и отсутствие одной, но очень важной справки может сорвать все планы". Словом, каждый должен заниматься своим делом: туристические компании - организовывать путешествия, туристы - получать удовольствие от отдыха".

За пределами обзора осталось многое - лечебные туры, инсайтинг, агротуризм... Очевидно одно: туристические компании Приморья готовы исполнить любые капризы своих клиентов. Не упускайте открывающиеся вам возможности!

Дана Паланская, "Дальневосточный капитал" - "Золотой Рог".