"Ростелеком" добавит оптоволокна Хабаровскому краю

Филиал "Дальний Восток" ОАО "Ростелеком" приступил к строительству оптической сети по технологии MetroEthernet в Советской Гавани и Ванино стоимостью 9 млн рублей.

Линия будет введена в декабре в Совгавани, подключение абонентов населенных пунктов планируется к июлю 2014 года, пояснили в пресс-службе филиала.

Переключение на новую сеть клиентов из Совгавани и Ванино будет производиться бесплатно, тарифы на услуги не изменятся.

"Ростелеком - Дальний Восток" объединяет 7 региональных филиалов - Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал "Сахателеком".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.