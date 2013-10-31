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"Ростелеком" добавит оптоволокна Хабаровскому краю
31 Октября 2013, 13:32 | Хабаровск
Филиал "Дальний Восток" ОАО "Ростелеком" приступил к строительству оптической сети по технологии MetroEthernet в Советской Гавани и Ванино стоимостью 9 млн рублей.
Линия будет введена в декабре в Совгавани, подключение абонентов населенных пунктов планируется к июлю 2014 года, пояснили в пресс-службе филиала.
Переключение на новую сеть клиентов из Совгавани и Ванино будет производиться бесплатно, тарифы на услуги не изменятся.
"Ростелеком - Дальний Восток" объединяет 7 региональных филиалов - Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал "Сахателеком".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: интернет cвязь Ростелеком
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