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Компания «Ургалуголь» вдвое увеличила производительность добычи на Ургальском месторождении

30 Ноября 2011, 17:40 | Хабаровск

Компания «Ургалуголь» вдвое увеличила производительность добычи на Ургальском месторождении. Об этом в интервью журналу «Дальневосточный капитал» рассказал председатель комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса Анатолий ШАТАЕВ. На предприятии введены в строй новые добычные комплексы высокой производительности.

Линия начала работать в начале октября 2011 года и к настоящему моменту показала рост производительности почти вдвое. «Если раньше угольщики Ургала выдавали на участках открытой добычи и в шахтах по 10-11 тыс. тонн в сутки, то сегодня показатели достигают 20-22 тыс. тонн. В этом году ожидается добыча угля в объеме 2,8 млн. тонн» - сообщил председатель комитета. Уже через несколько лет ургальское угледобывающее предприятие планирует нарастить объемы добычи до 6 млн тонн. Ресурсов Ургала «Ургалуглю» хватит надолго - только подтвержденные запасы месторождения составляют 1,2 млрд тонн.

Правда качество местного топлива страдает из-за высокой зольности - до 35%. Хотя его калорийность также высока – она составляет в среднем 4300 ккал/кг. Для повышения качественных показателей на Ургале начато строительство обогатительной фабрики мощностью 5 млн тонн в год. К середине лета 2013 года она будет введена в эксплуатацию и на ней начнется переработка сырья, которая позволит снизить зольность до 20% и ниже. А уже к концу 2013 года ожидается ввод в эксплуатацию Совгаванской ТЭЦ, основным топливом которой станет уголь Ургальского месторождения.

Автор: Александр Зубов
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