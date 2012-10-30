Хабаровск за 12 лет город стал «освещеннее» на 114 километров

Зимой 2012-2013 гг. улицы Хабаровска от снега и наледи будут чистить 210 единиц специализированных машин, более 40 из которых приобретены в течение лета как предприятиями благоустройства, так и управляющими организациями города.

А управление дорог и внешнего благоустройства приобрело 26 тыс. тонн песка, 600 тонн соли, 500 тонн реагента (гранодиаритовой крошки), сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

Сегодня финансирование этой сферы городского хозяйства по сравнению с 2000 годом выросло в 13 раз - с 84 млрд рублей до более чем 1 млрд рублей. Отремонтировано и построено более 500 дорог и улиц. При этом и новые, и построенные прежде улицы оснащаются современными энергосберегающими светильниками - за 12 лет город стал «освещеннее» на 114 километров - столько проложено новых линий наружного освещения.