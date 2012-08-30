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Некоторые районы Хабаровского края серьезно отстают в вопросах завоза топлива и ремонта инфраструктуры ЖКХ
В Хабаровском крае хуже всех ведут работы по подготовке к отопительному сезону северные Охотский и Аяно-Майский районы, выполнившие необходимые мероприятия на 44,6% и 46% соответственно. Кроме них, меньше 50% плана реализовал только находящийся на юге региона район им. Лазо, но холода сюда приходят значительно позже, чем в Охотск.
Например, в Аяно-Майском районе вообще не создано никаких запасов материально-технических ресурсов на случай возникновения ЧС в зимний период. Не создано никаких запасов в Тугуро-Чумиканском и Нанайском районах. При этом в рамках северного завоза Охотский район получил 73% топлива, а Тугуро-Чумиканский – только 65%. В этих же районах формируется самая высокая в крае стоимость дизельного топлива – 45,7 тыс. рублей за тонну в Охотске, 46,1 тыс. рублей в Чумикане. В Тугуро-Чумиканском районе самым дорогим является и уголь - 7,6 тыс. рублей за тонну (почти 2/3 в цене – затраты на доставку). В Охотский район уголь почти не завозится, а нефтепродуктов он потребляет больше других районов края – 11682 тонны необходимо доставить до 10 октября для прохождения зимы.
Правительство региона предпринимает усилия, чтобы улучшить эффективность теплогенерации в Охотске, для чего на смену устаревшим и затратным кочегаркам строятся современные экономичные котельные. Что, впрочем, не снимает беспокойства жителей за нормальное прохождение отопительного сезона, имеющее под собой весьма «горячую» историческую основу. В 2009 году, после сильных снегопадов, помешавших доставке воды в котельные, в Охотске вышло из строя 20 из 21-ой городской котельной. После той ЧС построили новую модульную котельную, на снабжение от которой перевели центр города. Однако в минувшем отопительном сезоне новая котельная не справилась с нагрузками, и в январе 2012 года центр Охотска, где расположены все социальные учреждения города, остался без нормального теплоснабжения, с температурой в домах и учреждениях в 12-14 градусов. Оказалось, заказчики, проектанты и изготовители не рассчитали мощность оборудования новой котельной, которое не справилось с обычными для этих мест 30-градусными морозами. Тогда ситуацию спасли возвращенные в строй старые кочегарки. Сейчас в Охотске строят еще одну новую котельную взамен шести старых, ответственные лица заявляют об учете опыта начала нынешнего года, обещают доставить нормативное тепло в дома и учреждения. Впрочем, если темпы подготовки к зиме всего городского хозяйства не изменятся, проблемы могут возникнуть и при успешно выдающих тепло котельных.
В целом же, по данным председателя комитета по развитию ТЭКа правительства Хабаровского края Анатолия ШАТАЕВА, озвученным на расширенном заседании краевого правительства, подготовка к отопительному сезону коммунальной инженерной инфраструктуры Хабаровского края в 2012 году идет активней, чем в 2011-м. По данным на 15 августа, подготовлено 213 из 394 котельных, 70 из 113 дизель-генераторов, включенных в план работ на нынешний год, из подлежащих капитальному ремонту 65 км тепловых сетей отремотнировано почти 46 км тепловых сетей, при общей протяженности коммунальных теплотрасс в 1854 км.
Интересно, что финансирование мероприятий по подготовке к зиме коммунальной энергетики в нынешнем году растет исключительно за счет тарифной составляющей, дающей 2 млрд 52 млн рублей, против 1 млрд 863 млн рублей в 2011 году. Краевой бюджет на эти цели направляет в 2012 году 387 млн рублей, в то время как в 2011 году выделял 478 млн рублей, только 96 млн рублей выделяют муниципальные бюджеты, финансирование со стороны которых в минувшем году составляло 123 млн рублей.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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