Хабаровчане стали меньше жаловаться на ЖКХ

За первые две недели августа в городскую диспетчерскую службу «380-380» Хабаровска поступило более 11 тысяч заявлений от хабаровчан, что в среднем на 2-3 тысячи жалоб меньше, чем в зимний период.

В теплое время года горожане большее внимание стали уделять благоустройству своих дворов и детских площадок (416 заявок) и беспокоиться о надлежащем санитарном содержании многоквартирных домов и придомовых территорий (более 1000 обращений).

Тем не менее, лидеры среди заявок прежние – проблемы с горячим и холодным водоснабжением, а также перебои со светом. Так, пальму первенства перед началом отопительного сезона удерживают вопросы по электроснабжению и состоянию электротехники: диспетчерами службы зафиксировано 2564 жалобы по этому поводу. Отсутствием горячей воды и плачевным состоянием инженерных сетей в начале августа были обеспокоены более 2100 хабаровчан. А вот на холодное водоснабжение жаловались меньше (1173 заявки), но вполне достаточно для того, чтобы проблемы с ХВС оказались на третьем месте в этом рейтинге «популярности».

Содержание и обслуживание контейнерных площадок, состояние балконов, стен и подвалов в первой половине августа вызывало у жителей краевой столицы меньше всего вопросов. Вкупе число подобных жалоб не превышает и 25 заявок.

Что же касается работы самих ЖЭУ, то и здесь наблюдается снижение недовольства со стороны собственников жилья. За две недели в адрес диспетчерской службы поступило чуть больше 200 подобных обращений, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период в начале года. Возможно, это связано с тем, что процент отработки управляющими организациями заявок с начала года повысился и на 01 августа 2012г. составил более 95 процентов. Почти 100-процентные показатели (более 99 процентов) у группы компаний ООО «Премиум» и ООО «ВИК-Гарант» - членов СРО НП «ЖКХ-Групп». Однако меньше всего жалоб сотрудники службы «380-380» зафиксировали на другого члена Партнерства - ООО «Уют», обслуживающее некоторые многоквартирные дома Индустриального района (66 заявок за семь месяцев).

«Золотой Рог».