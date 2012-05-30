Хабаровск теряет лицо

31 мая город Хабаровск отметит свое 154-летие. Развиваясь и хорошея, дальневосточная столица за столь сравнительно недолгий срок превратилась в один из самых красивых и благоустроенных городов страны.

Тем не менее в градостроительной сфере Хабаровска в последние годы стали назревать тревожные явления. Об этом в интервью «ЗР» рассказала декан факультета архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета, профессор Вера ЛУЧКОВА.

- Вера Ивановна, в последние годы Хабаровск неоднократно входил в список самых благоустроенных городов России. Насколько, на ваш взгляд, этот статус соответствует реальному положению дел?

- По сравнению со многими другими российскими городами качество жизни граждан в Хабаровске действительно весьма и весьма неплохое. Тем не менее, проблем в области градостроительства, а значит, и благоустройства, Хабаровску хватает – как общего, так и частного характера.

Так, камнем преткновения всех средних и крупных российских городов остается транспортная проблема, которая с каждым годом только усугубляется, особенно в условиях плотной застройки. При этом концепция строительства вокруг Хабаровска радиально-кольцевой системы автодорог, принятая лет 10 назад, на сегодняшний день попросту устарела – технологии, позволяющие эффективно решать проблемы дорожного трафика, ушли далеко вперед. Развитию Хабаровска, как и многих других городов страны, препятствуют также сложности градостроительного законодательства, не позволяющие местным чиновникам оперативно решать вопросы по предоставлению земельных участков под застройку. Все это, конечно, негативно сказывается на уровне благоустройства.

Вообще, статус самого благоустроенного города, которым обладает Хабаровск, на мой взгляд, довольно условен. Ведь в конкурсах, по результатам которых этот статус присуждается, рассматриваются аспекты довольно общего характера. Взять, к примеру, фактор озеленения. По общему количеству зеленых насаждений Хабаровск действительно очень хорош. Но если смотреть, где и как именно эти насаждения расположены, то складывается уже другая картина. Так, например, в Южном округе города, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий и проживает очень много людей, озеленение чрезвычайно слабое.

- Каков сегодня архитектурный облик Хабаровска? Правильно ли застраивается город и, в частности, исторический центр?

- В отличие от вопросов благоустройства, архитектурный образ города вызывает довольно тревожное чувство. Первым серьезным «звонком» стало исчезновение Хабаровска из списка исторических городов России около двух лет назад. Градостроительные нормы в плане охраны памятников архитектуры практически не выполняются, и старая историческая застройка вскоре может оказаться на грани вымирания.

Конечно, в отличие от красивейших объектов деревянного зодчества, которые исчезли с лица города еще в 70-е годы прошлого столетия, в Хабаровске все еще можно увидеть немало каменных старинных малоэтажных зданий с вековой историей. Но беда в том, что современная высотная застройка, появляющаяся в центре города, совершенно не гармонирует с исторической. Как следствие, разрушается архитектурный принцип ансамблевости, которым традиционно славился Хабаровск. Причем стоит отметить, что еще в начале XXI века данный принцип все еще применялся – ярким примером такого гармоничного ансамбля являются городские пруды на Уссурийском бульваре.

Но мало того, что сами по себе точечные высотки разрушают масштаб города, их внешние эстетические качества зачастую также вызывают недоумение. Нельзя сказать, что они сильно портят облик города, но сегодня это довольно опасная тенденция в градостроительном развитии Хабаровска, грозящая исчезновением еще одного важного культурного пласта.

- Каковы перспективы у хабаровского градостроительства? В каком направлении городу следует расти и развиваться?

- Вообще, российские города традиционно основывались в местах, где малая река впадает в большую, и развивались вдоль побережья. Именно так расположился и вырастал Хабаровск. Но форма любого города всегда стремиться к округлению, поэтому если река, у которой стоит город, неширока, то освоение другого берега происходит достаточно быстро. С Хабаровском в этом плане гораздо сложнее, т.к. река Амур намного шире той же р. Москва в столице или р. Великая в Новгороде. Как показывает практика, строительство мостов через столь крупные реки, равно как и строительство метро, целесообразно только для городов, население которых превышает 1 млн человек. Хабаровску до таких показателей сегодня явно далеко, поэтому развиваться ему пока что остается только вглубь материка, на правом берегу Амура.

Если говорить о градостроительных принципах, которых, на мой взгляд, Хабаровску следует придерживаться, то, прежде всего, необходимо более четко разграничить исторический и деловой центры города. Так, для территории от набережной до площади им. Ленина должна быть характерна камерность и сомасштабность зданий. Это – история города, а значит, соответствующий архитектурный облик и атмосфера. Высотная современная застройка должна формировать деловую часть города – примерно от площади Ленина до проспекта 60-летия Октября.

Что касается других районов города, то густонаселенный Южный округ, по-прежнему считающийся самым неблагополучным, формирует промышленную часть Хабаровска. А Северный округ, ввиду большого количества здесь высших и средних учебных заведений, постепенно становится своего рода научной частью города. Думаю, этот статус окончательно закрепится за районом после строительства технопарка. Опять же, будет соблюден важный принцип ансамблевости.

В завершении отмечу, что Хабаровску, как и всему Дальнему Востоку, сегодня просто необходимы крупные федеральные проекты – без них, к сожалению, комплексные проблемы практически не решаемы.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».