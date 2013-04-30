В Хабаровском крае на поисках доступного квадрата обнаружен новый механизм

В Хабаровском крае продолжаются жаркие дискуссии вокруг проблемы дорогого жилья. Новой площадкой для обсуждения стал второй Дальневосточный съезд профессионалов рынка недвижимости. Риэлторы, прибывшие в краевую столицу из западных субъектов, впечатлялись тем, что при среднем региональном показателе в 76 тыс. за квадратный метр его цена в местной новостройке может достигать 200 тыс. рублей.

Как свидетельствуют маклеры, такое положение дел на рынке выгодно только тем дальневосточникам, которые мигрируют в западные города страны. «Сегодня, продавая квартиру в Хабаровске даже не самым выгодным образом, люди покупают лучшее жилье в Краснодаре. При этом остаются деньги на машину, гараж и отпуск», - рассказала президент НП «Риэлторы Дальнего Востока» Лариса КАРАЧУНСКАЯ. По ее словам, краснодарские коллеги сетуют на то, что приезжающие хабаровчане «сильно поднимают цену на жилье» в южном регионе.

Кто бы мог подумать лет десять назад, что дорогая недвижимость на Дальнем Востоке будет расшатывать рынок в европейской части страны. Между тем ценового спада придется немного подождать: к 2018 году квартиры в Хабаровском крае подешевеют на 20%, заявил министр строительства Андрей ПОПОВ. Чтобы воплотить амбициозные планы чиновников в реальность, необходимо к 2020 году увеличить темпы жилищного строительства втрое и ввести на территории субъекта 1,3 млн кв. м. При этом в Хабаровске, где возводят 92% новых жилых объектов, крупных земельных участков для комплексной застройки осталось только три: микрорайон Ореховая сопка, 6-й и 7-й микрорайоны и Волочаевский городок.

- На отдаленную перспективу есть значительные участки, но они заняты военными территориями, аэродромами. В генеральном плане города они значатся как жилищная застройка, но реально мы не можем их сегодня застроить. Поэтому будем вынуждены расселять, сносить, уплотнять, - пояснил начальник управления архитектурных и проектных работ регионального минстроя Александр СЕЛЕМЕНЕВ. В то же время на территории субъекта есть и неразграниченные земли, которые до сих пор не могут поделить между собой муниципальные и краевые власти. В общей сложности на всех имеющихся площадках можно построить до 10 млн кв. м.

Впрочем, начать строительство даже на формально доступных участках достаточно сложно. Ведь прежде чем приниматься за кирпич, потенциальному застройщику необходимо пережить череду аукционов и пройти процедуру оформления площадки, которая порой растягивается на долгие годы. К тому же формировать земельные участки впрок власти не могут: согласно законодательным нормам, этот процесс запускается только после обращения застройщика и занимает минимум 3,5 года. Такие условия отпугивают не только местные, но и иностранные компании, которые имеют возможность и желание строить в регионе дешевые квартиры.

- Зарубежные застройщики не приходят сюда, ведь на то, чтобы сформировать земельный участок, получить его и строить, в крае сегодня уходит в среднем от двух до восьми лет, - пояснила заместитель начальника управления краевого минстроя Наталья ЛЫСКОВА.

Как отметили участники круглого стола, состоявшегося в рамках съезда, земельные препоны негативно влияют на структуру строительного рынка и сдерживают его развитие. Старший специалист КГБУ «Агентство регионального развития» Александра КИСЛЕНОК отметила, что 50% регионального рынка занимают компании с государственным и муниципальным участием (ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», ООО «Фонд жилищного строительства»). В результате, даже побеждая в неравной борьбе за кусок земли, частные застройщики закладывают в стоимость возведенных квадратов баснословную рентабельность (до 200%), тем самым взвинчивая цены на недвижимость.

Невероятно, но во многих субъектах проблема с землей для строительства жилых объектов успешно решается. Оказывается, существует механизм работы в данной сфере институтов развития. Так в Белгородской области было создано ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», которому были переданы земельные участки. «Их фонд приводит в порядок, занимается разграничением, обеспечением инженерной инфраструктуры и предоставляет застройщикам», - рассказала Александра Кисленок. Она уточнила, что регионы, в которых функционируют подобные институты, имеют отдачу бюджетных средств почти до 3 раза выше, чем в Хабаровском крае: на один рубль там строится больше квадратных метров.

Новая для Дальнего Востока модель может включать Жилищно-строительную корпорацию (ЖСК), которая будет создавать условия для роста предложения на рынке недвижимости. Кроме того, возможно организовать Центр содействия жилищному строительству, где застройщики смогут получить консультационную поддержку. Инновационную идею в настоящее время рассматривают в минэкономразвития края.

Создание ЖСК могло бы способствовать упрощению процедуры оформления земель под застройку. Вполне вероятно, специализированная структура «повлияет на снижение административных барьеров и расширение доступа на рынок для всех заинтересованных компаний, создание привлекательной институциональной среды», - предположил аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим КЛЯГИН. По его мнению, организация профильного строительного кластера на территории Хабаровского края при этом останется актуальной.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.