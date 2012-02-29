Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
За год хабаровчане оставили в общепите 6 млрд рублей
29 Февраля 2012, 19:02 | Хабаровск
Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, по состоянию на начало 2012 года на территории дальневосточной столицы работают 2478 магазинов и павильонов, 614 объектов общественного питания, 1187 предприятий бытового обслуживания.
Сегодня на тысячу хабаровчан приходится 767 кв. метров, тогда как норматив составляет 544 кв. метра. По данным управления торговли, питания и бытового обслуживания, 770 магазинов являются торговыми предприятиями современного формата и около 1000 – киоски, а на весенне-летний период размещаются свыше 500 объектов мелкорозничной торговой сети.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- Хабаровчане полетели за рубеж
- Торговля Хабаровска растет вместе со средней зарплатой
- Почти 62% предприятий Хабаровска являются прибыльными
- Торговые сети Хабаровска растут
- За год хабаровчане оставили в общепите 6 млрд рублей
- Хабаровский край стремится к самовоспроизводящейся экономике
- Хабаровская таможня отмечает спад грузооборота
- Хабаровская таможня отмечает спад грузооборота
- Промышленность Хабаровского края поднимется... через бутылку
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
Loading...