За год хабаровчане оставили в общепите 6 млрд рублей

Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, по состоянию на начало 2012 года на территории дальневосточной столицы работают 2478 магазинов и павильонов, 614 объектов общественного питания, 1187 предприятий бытового обслуживания.

Сегодня на тысячу хабаровчан приходится 767 кв. метров, тогда как норматив составляет 544 кв. метра. По данным управления торговли, питания и бытового обслуживания, 770 магазинов являются торговыми предприятиями современного формата и около 1000 – киоски, а на весенне-летний период размещаются свыше 500 объектов мелкорозничной торговой сети.

"Золотой Рог".