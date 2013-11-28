Новая ТЭЦ в Хабаровском крае готовится к госэкспертизе

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в Группу "РусГидро") завершило инженерно-изыскательские работы* по проектированию схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край).

Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе энергохолдинга, основные технические решения проекта уже согласованы заказчиком, администрацией г. Советская Гавань и администрацией муниципального Советско-Гаванского района. Планируется, что в I квартале 2014 года проект схемы выдачи тепловой мощности будет направлен на госэкспертизу.

"РусГидро"планирует ввести в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани в четвертом квартале 2016 года.

Проектирование основных объектов и сооружений станции уже завершено, комплект проектно-сметной документации одобрен Главгосэкспертизой.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору генподрядчика на выполнение строительно-монтажных работ на основной площадке, договор генерального подряда на строительство ТЭЦ планируется заключить в I квартале 2014 года.

Минэкономразвития России согласовано использование угля Ургальского месторождения в качестве основного топлива на ТЭЦ.

В целом в строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань уже вложено более 2,7 млрд рублей, финансирование подготовительных работ по этому проекту "РусГидро" и "РАО ЭС Востока" осуществляют за счет собственных средств.

На сегодняшний день "РАО ЭС Востока" заканчивает подготовительные работы на площадке будущей ТЭЦ.

Кроме того, компания ведет работы по проектированию схемы выдачи электрической мощности, строительству подъездных железнодорожных путей к ТЭЦ и станции примыкания.

Строительством основных объектов и сооружений станции займется специально созданная компания - ЗАО "Якутская ГРЭС-2" (100-процентное дочернее зависимое общество "РусГидро"), которая будет выполнять функции заказчика-застройщика.

ТЭЦ в г. Советская Гавань - это один из четырех проектов инвестиционной программы АО "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с АО "РАО ЭС Востока".

Установленная электрическая мощность станции составит 120 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. Строительство нового энергообъекта позволит покрыть дефицит электрической мощности в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, заместить выбывающие мощности Майской ГРЭС, обеспечить электроэнергией открытую экономическую портовую зону в г. Советская Гавань, закрыть часть городских котельных, работающих преимущественно на мазуте.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

*Инженерно-изыскательские работы - работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.