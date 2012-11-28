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Квартирная доля обманутых хабаровчан
Число обманутых дольщиков в Хабаровском крае сократилось с 635 человек в 2011 году до почти 100 человек к середине ноября 2012 года. Недостроенными остаются два дома в Хабаровске, один из которых - 22-этажная высотка по улице Тихоокеанской (район Казачьей горы), где квартиры ожидает 41 человек. Другой - многоэтажка по улице Марины Расковой, где законными собственниками признаны 57 человек.
По данным пресс-центра правительства края, в обеих ситуациях властями принимаются меры по решению проблемы долгостроев. В первом случае министерство строительства края предложило скорректировать проектную документацию и уменьшить этажность жилого дома по улице Тихоокеанской, доведя количество квартир до 185. Срок окончания строительства объекта сегодня не определен из-за отсутствия средств на его достройку, но принятые меры помогут привлечь нового инвестора. Во втором - собственники готовы сами заняться организацией достройки. Созданное ими ТСЖ намерено переоформить земельный участок и выкупить у обанкротившегося застройщика долевые права.
"Золотой Рог".
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