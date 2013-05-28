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В Хабаровском крае сельский квадрат догоняет городской

28 Мая 2013, 11:05 | Хабаровск

Цены на жилье в Хабаровском крае растут значительными темпами не только в краевом центре. Сегодня средняя цена жилья даже в сельских поселениях региона может достигать стоимости квартир в не самых малых городах России.

С 2008 года в крае действуют мероприятия федеральной программы развития села, предусматривающие поддержку селян при покупке недвижимости. В первую очередь это люди, работающие в сельхозорганизациях. Во вторую очередь - работники социальной сферы села. Предпочтение отдается молодым специалистам. Участники программы могут приобрести жилье, имея только 30% от его стоимости, остальные 70% оплачивают в разных долях федерация, регион и муниципалитет.

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Сергей ЖЕЛОНКИН, по этой программе с 2009 по 2011 годы из всех бюджетов предоставлены социальные выплаты на 12,3 млн рублей, что позволило приобрести 1 тыс. 63 м кв. жилья. Добавив к сумме компенсаций еще 30%, которые внесли жители, и разделив общее число в 16,4 млн рублей на количество квадратных метров, получим среднюю стоимость в 15,4 тыс. рублей за м кв. Но уже в 2012 году по этой же программе на 16,6 млн рублей общей бюджетной поддержки удалось приобрести 642,6 м кв. жилья, средняя стоимостью которого составила 25,9 тыс. рублей. Причем далеко не все жилье приобреталось близ Хабаровска, где его цена дороже из-за высокого спроса.

В 2013 году по этой программе на строительство сельских домов в краевом бюджете предусмотрено 24,5 млн рублей, которые позволят привлечь из федерального бюджета 31 млн рублей, 450 тыс. из муниципальных бюджетов и 24 млн рублей из внебюджетных источников. Общая сумма на год - 80 млн 129 тыс. рублей. Она позволит приобрести около 2 тыс. 440 кв. м жилья. Получается, что средняя цена одного квадрата вырастет до 32,8 тыс. рублей. Причем из 45 участников программы только 5 домов будут построены в непосредственной близости от Хабаровска.

Для снижения стоимости сельского квадратного метра в правительстве Хабаровского края подготовлены новые типовые проекты строительства двухквартирных жилых домов, позволяющие отказаться при строительстве от дорогостоящего кирпича в пользу газобетона, пеноблоков и других современных материалов. Готовится типовой проект по строительству 8-12-квартирных жилых домов в трехэтажном исполнении. Они подразумевают применение исключительно новых технологий строительства, что также снижает стоимость квадратного метра. Краевой целевой программой развития села на 2013-2020 годы предусмотрено строительство 18 таких домов в 15 поселениях Вяземского, Хабаровского, Комсомольского районов и района им. Лазо.

- По нашим оценкам, реализация мероприятий потребует финансирования в размере 612 млн рублей. Общая площадь вводимого жилья составит 18,5 тыс. кв. м, стоимость метра - 32,2 тыс. рублей, - сообщает Сергей Желонкин.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Александр Зубов
Теги: сельское хозяйство  программы  жилье  рынки  бюджет  строительство  цены  недвижимость 



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