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Фонд РЖС добрался до Хабаровска
Российский фонд содействия жилищному строительству (Фонд РЖС) сделал компаниям заманчивое предложение во время заседания регионального круглого стола в краевом минстрое. Два земельных участка общей площадью 73,81 га в районе с. Восточное (14 км от центра города Хабаровска, Хабаровский район) будут представлены для комплексного освоения с аукциона, который состоится 31 мая.
Площадки под малоэтажное строительство по 36,46 и 37,75 га соответственно находятся в федеральной собственности и по условиям аукциона будут предоставлены победителям в аренду на четыре года. За этот срок застройщики должны будут возвести в сумме не менее 52 тыс. кв. метров, 75% из которых составит экономжилье. Кроме того, в ближайшее время будут проведены «голландские аукционы» по пяти земельным участкам, изъятым у Минобороны в городе Хабаровске.
Фонд активно вовлекает в жилищное строительство неиспользуемые или используемые не по назначению участки земли, находящиеся в федеральной собственности. На сегодняшний день в стадии проектной реализации находится около 16 млн кв. метров в 38 субъектах страны. Так, в Приморском крае под застройками находятся около 700 га фонда. Реализуемый механизм не стимулирует приход на аукционы фонда перекупщиков. Начальная цена права заключения договора аренды на один из выставленных в Хабаровске участков составляет 2,6 млн рублей. В фонде подсчитали, что за срок аренды получатель выплатит за один земельный участок около 38 млн рублей. В случае если застройщик не осваивает участок, он будет обязан выплатить неустойку - более 100 млн рублей.
Важно отметить, что работа структуры нацелена на снижение как административных барьеров при строительстве, так и рыночной стоимости вводимых квадратов. В среднем по проектам, которые реализуются на участках фонда, сокращение сроков оформления составляет от 8 до 12 месяцев.
- Этот фактор положительно сказывается на доходности проекта. В среднем на участках фонда снижение цены жилья составляет от 7% до 15%, - отметил руководитель дирекции маркетинга и продвижения Фонда РЖС Николай ШМЕЛЕВ.
Представители фонда обещают региональным застройщикам посодействовать в обустройстве инженерной инфраструктуры указанных площадок. Известна примерная стоимость сетевых подключений, предварительно получены условия водоотведения с реконструкцией очистных сооружений. Также совместно с региональными властями и ресурсоснабжающими организациями рассматривается возможность строительства энергоподстанции и газификации участков, заявил заместитель руководителя департамента развития инженерной инфраструктуры Фонда РЖС Равиль АЛИАСКАРОВ.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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