Летняя торговля в Хабаровске пойдет по конкурсу

В Хабаровске в этом году будет размещено 583 объекта летней торговли. Места их дислокации уже определены, сейчас в управлении торговли, питания и бытового обслуживания города продолжается конкурсный прием заявок, сообщает РИА AmurMedia.

- Сезон продлится с 1 мая по 31 октября. Обязательные требования ко всем участникам конкурса, проходящего в настоящее время, – внешний вид, благоустройство прилегающей территории, место для хранения инвентаря, санитарные нормы.

Другой вопрос, который волнует многих предпринимателей этим летом, – запрет на торговлю пивом. Как сообщили в городском управлении торговли, под запрет с 1 июля 2012 года попали только сорта крепостью свыше 5 градусов, менее крепкие напитки в летних кафе Хабаровска реализовываться будут.

«Золотой Рог».