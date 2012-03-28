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Летняя торговля в Хабаровске пойдет по конкурсу
В Хабаровске в этом году будет размещено 583 объекта летней торговли. Места их дислокации уже определены, сейчас в управлении торговли, питания и бытового обслуживания города продолжается конкурсный прием заявок, сообщает РИА AmurMedia.
- Сезон продлится с 1 мая по 31 октября. Обязательные требования ко всем участникам конкурса, проходящего в настоящее время, – внешний вид, благоустройство прилегающей территории, место для хранения инвентаря, санитарные нормы.
Другой вопрос, который волнует многих предпринимателей этим летом, – запрет на торговлю пивом. Как сообщили в городском управлении торговли, под запрет с 1 июля 2012 года попали только сорта крепостью свыше 5 градусов, менее крепкие напитки в летних кафе Хабаровска реализовываться будут.
«Золотой Рог».
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