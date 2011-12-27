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Хабаровская таможня отмечает спад грузооборота
27 Декабря 2011, 17:25 | Хабаровск
В 2011 году Хабаровская таможня оформила 1 млн 23 тысячи тонн грузов, что на 27% меньше показателей 2010 года. При этом в бюджет хабаровские таможенники перечислили 4,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.
По информации пресс-службы таможни, большую часть экспорта – 58,2% - составила древесина и изделия из нее, еще 32,4% за рубеж отправили предприятия ТЭК, машиностроительная продукция заняла 4,5% экспортных поставок. Зато в импорте лидирует продукция машиностроения, занявшая долю в 51%, текстиль и обувь – 26,5%, металлы и изделия из них – 7,6%, продовольственные товары – 6%.
«Золотой Рог - Хабаровск».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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