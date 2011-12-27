Промышленность Хабаровского края поднимется... через бутылку

Объемы промышленного производства в Хабаровском крае, не связанного с непосредственной переработкой природных ресурсов региона, вырастут к 2015 году на 30% к показателям 2011 года, также демонстрирующим 37-процентный рост к 2010 году.

По информации зампредседателя правительства Хабаровского края, министра промышленности и транспорта Владимира БЫЧЕНКО, озвученной на расширенном заседании регионального правительства, объем отгруженной продукции, составивший в 2011 году 59,4 млрд рублей, к 2015 году увеличится на 76%. Объем инвестиций в промпроизводство с 2012 по 2015 годы составит 20 млрд рублей. На промышленных предприятиях края планируется установить около 1 тыс. единиц нового оборудования более чем на 13 млрд рублей.

Одним из главных источников общего роста в ближайшие годы должно стать ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение» (КнААПО). По словам его генерального директора Александра ПЕКАРША, предприятие до 15-го года в целом в 2,6 раза увеличит выпуск продукции, в том числе в 6 раз – производство гражданских самолетов. При этом с 2011 года будет постоянно нарастать объем собственных средств КнААПО, направляемых на капитальные вложения - в 2015 году сумма вложений составит 2,3 млрд рублей, из которых 1,5 млрд пойдут на техперевооружение, остальные – в строительство.

Кроме программ авиастроения на КнААПО занимаются также организацией производства металлообрабатывающего инструмента с нанопокрытием поверхности. Проект реализуется совместно с компанией «Роснано», инвестиции в ближайшие годы составят 2,6 млрд рублей, что позволит к 2015 году выйти на уровень производства 100 тыс. штук в год и довести выручку до 2,6 млрд рублей.

ОАО «Дальэнергомаш» с привлечением средств «Роснано» откроет производство турбинных лопаток с наноструктурированным покрытием. Объем инвестиций в этот проект составит 1,4 млрд руб. Плановый объем производства – 7,5 тыс. штук в год, выручка к 2015 году должна достичь 2,2 млрд рублей.

Самым крупным из новых производств, создаваемых в 2012 году, обещает стать проект ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» по выпуску стеклянной тары в Хабаровске. И здесь не обойдется без «Роснано», которое будет причастно к внедрению технологии изготовления облегченной бутылки с нанопокрытием поверхности, обладающей улучшенными характеристиками прочности. Инвестиции в объект составят около 7,7 млрд руб. Проектная мощность - 450 млн штук в год. Как сообщил гендиректор ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» Александр МОЩИЦКИЙ, завод станет единственным до Урала крупным производителем стеклотары. Впрочем, высокие показатели перспективного спроса на стеклобутылки базируются не только на отсутствии прямых конкурентов. По данным Александра Мощицкого, объем производства пива, водки, ликеров, вина и коньяка в ДФО в 2013 должно потребовать более 395 млн бутылок.

Среди других перспективных проектов Владимир Быченко отмечает: организацию ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» производства газотурбинного энергетического оборудования малой энергетики; модернизацию судостроительных и судоремонтных мощностей в Советской Гавани южнокорейской компанией Hanaro Shipbuilding; строительство ООО «Торэкс» электросталеплавильного предприятия с проектной мощностью 200 тыс. тонн стальной заготовки в год.

Впрочем, далеко не все гладко в краевой промышленности. Пока не очень понятны перспективы одного из крупнейших машиностроительных предприятий Дальнего Востока – Амурского судостроительного завода, на котором на минувшей неделе решением арбитражного суда Хабаровского края введено конкурсное наблюдение, являющееся начальной стадией процедуры банкротства. Генеральный директор ОАО «АСЗ» Анатолий ГУРОВ видит причины сложного положения в технической и технологической отсталости предприятия, значительно увеличивающей себестоимость производимых работ, что делает его неконкурентоспособным в борьбе за заказы.

В сложном положении ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел». Продукция предприятия не нужна российским военным по причине ее моральной отсталости. Пытаясь преодолеть это обстоятельство, «Вымпел» предлагает проект выпуска инновационного патрона с твердосплавным сердечником. Чтобы спасти производство, на его базе планируется также создать центр утилизации боеприпасов стрелкового оружия.

Еще не все ясно с будущим «Амурметалла», хотя меры к его спасению принимаются серьезные. Внешэкономбанк намерен в 2010 – 2012 годах выделить заводу 7,5 млрд рублей, 5 млрд из которых предприятие использовало к концу 2011 года. Правительство РФ установило в 2011 – 2012 годах для «Амурметалла» железнодорожный тариф на перевозку металлолома с коэффициентом 0,56, правительство Хабаровского края применило к нему льготный энерготариф, пониженную ставку налога на имущество – 1,1% сроком на 3 года. В таможенной службе находится проект ограничения экспорта лома черных металлов через таможенные пункты ДФО и Забайкалья.

На руку комсомольским металлургам и конъюнктура цен на их продукцию. Но выйти на достаточные для поступательного развития объемы производства завод пока не может. Тем не менее министерство промышленности и транспорта края ожидает от металлургии к 2015 году роста производства на 180% к показателям уходящего года.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог - Хабаровск».