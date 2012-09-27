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Работе хабаровских ресурсоснабжающих предприятий угрожают долги военных
Крупные долги министерства обороны перед ресурсоснабжающими организациями Хабаровска ставят под угрозу «коммунальный комфорт» жителей военных городков во время предстоящей зимы. Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии при мэре города по вопросам подготовки городского хозяйства к отопительному сезону 2012-2013 гг.
По словам и.о. первого заместителя мэра г. Хабаровска по городскому хозяйству Сергея ЧЕРНЫШЕВА, для объектов Минобороны в лице ООО «РЭУ» и ООО «Славянка» характерен «значительный износ коммуникаций», на ремонт которых требуется более 1,2 млрд. рублей. Осложняет ситуацию задолженность военного ведомства перед «Хабаровскими тепловыми сетями», которая на начало сентября составляла 246 млн. рублей. Как считает Сергей Чернышев, это может привести к серьезным проблемам во взаимодействии между Минобороны и ресурсоснабжающей организацией зимой, особенно в случае возникновения в «уязвимых» домах коммунальных аварий.
- Что касается ООО «РЭУ» и ООО «Славянка», то это невыполнение должностных обязанностей. Сумма задолженности также очень велика. Даже при всей своей финансовой мощи «Хабаровские тепловые сети» могут не выдержать таких долгов, - прокомментировал ситуацию мэр г. Хабаровска Александр СОКОЛОВ.
По распоряжению градоначальника, в ближайшие дни в адрес Минобороны должно быть подготовлено требование о заключении соглашений между ООО «РЭУ», ООО «Славянка» и администрацией Хабаровска об условиях запуска тепла в ведомственных домах.
Впрочем, как рассказал директор СП «Хабаровские тепловые сети» филиала ХТСК ОАО «ДГК» Вячеслав АРОНОВИЧ, задолженность населения города перед энергетиками за год также выросла на 145 млн. руб. и на 1 сентября 2012 года составила 656 млн. рублей. Общий объем недоимки, по его словам, достигает 942 млн. рублей.
Отопительный сезон в дальневосточной столице традиционно начнется в первых числах октября, когда среднесуточная температура опустится до 8 градусов тепла. Тепловые сети будут поставлены на циркуляцию с 25 сентября, к этому времени все обслуживающие организации должны отчитаться о готовности систем к зимнему периоду.
Подготовка теплосетей к отопительному сезону 2012-2013 гг. традиционно началась еще в апреле. За это время выполнен значительный объем ремонтно-профилактических работ. В частности, был произведен монтаж более 8,6 км магистральных трубопроводов и капитальный ремонт почти 11 км муниципальных тепловых сетей – объем затрат составил 533 млн. рублей.
Завершают подготовку к зиме и предприятия благоустройства. Более 200 млн. рублей было затрачено на ремонт улично-дорожной сети; уже заготовлено около 20 тыс. тонн песка, 614 тонн противогололедного реагента, 287 тонн технической соли. Кроме того, предстоящей зимой на дорогах города планируется использовать новую технологию – посыпку льда подогретым гранодиаритом.
- Данная технология будет применяться на Дальнем Востоке впервые. Сегодня она успешно используется в Финляндии, Канаде и других странах со сложными климатическими условиями, - рассказал «ЗР» заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства г. Хабаровска Олег ГРОО. – Подогретый гранодиарит позволит улучшить сцепление автомобильных шин с дорогой, он частично заменит песок. Производство этого материала будет осуществляться в Хабаровске, на специальной дробильной установке, которую мы приобрели в прошлом году.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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