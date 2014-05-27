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В Хабаровске прошел III Всероссийский форум "Кадры для модернизации ЖКХ"
22 мая в Хабаровске состоялся III Всероссийский образовательный форум «Кадры для модернизации ЖКХ» Дальневосточного федерального округа. Более 100 молодых людей приняли участие в работе четырех секций: «ЖКХ и общество», «ЖКХ и власть», «ЖКХ и СМИ», «Бизнес в ЖКХ».
На дискуссионных секциях было подчеркнуто, что кадры в ЖКХ – тема актуальная не только для Дальневосточного федерального округа, но и для всей России. Неотъемлемым условием модернизации и реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства является воспитание нового поколения активных и ответственных собственников, способных объединяться для решения вопросов в Советы домов, ТСЖ, ассоциации собственников жилья и т.п. Именно эти организации призваны осуществлять общественный контроль в сфере ЖКХ.
В пленарном заседании Форума приняли участие представители власти и бизнеса, некоммерческих организация в сфере ЖКХ.
В рамках форума прошел окружной этап II Всероссийского конкурса «Лучший молодой сотрудник сферы ЖКХ и строительства», в котором принял участие 15 победителей региональных этапов конкурса из шести регионов округа. Победителями стали: в номинации «Лучший молодой общественный деятель в сфере ЖКХ и строительства» - Мария Аврамич из Хабаровского края, в номинации «Лучший молодой работник государственной и муниципальной сферы ЖКХ и строительства» - Александр Кусый, Камчатский край и в номинации «Лучший молодой работник ЖКХ и строительства в бизнесе» - Олег Митрофанов, Приморский край.
Как отмечают организаторы Форума «ни одна отрасль не выживет без обновления кадров и привлечения молодёжи, омоложение отрасли является ключевым моментом в реформировании сферы ЖКХ»,
Форум проводился по инициативе Федерального агентства по делам молодежи и Федерального проекта «ВСЕ ДОМА» при поддержке Управления молодежной политики Хабаровского края и Краевого центра молодежных инициатив.
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