На Дальний Восток туристов заманят красной икрой

Событийный туризм активно набирает популярность в России. Подхватив модную тенденцию, Хабаровский край может обзавестись уникальным событием – «Красной неделей». Она, согласно задумке, должна прийтись на время путины в сентябре. В это время года представители региональной туриндустрии предложили завлекать гостей в край, реки которого богаты разнообразием осетровой, лососевой рыбы.

Сезон красной икры, поданный в обертке тематических мероприятий, приправленный колоритом местных достопримечательностей и уникальной природы региона, должен привлечь новые потоки туристов, полагают представители отрасли.

— В настоящее время мы работаем совместно с Ростуризмом, чтобы эта «Красная неделя» вошла в событийный календарь РФ. Учитывая, что Российский союз туриндустрии сегодня лоббирует внесение в закон изменений, позволяющие безвизовый въезд иностранных граждан на территорию РФ не только на 72 часа, но и на10 дней для посещения подобных событий, край может популяризировать свой имидж, – заявил председатель Дальневосточного отдела Российского союза туриндустрии Александр ОСАУЛЕНКО на прошедшей в Хабаровске пресс-конференции.

Также стало известно, что в конце августа власти региона планируют впервые провести фестиваль «Креативного туризма», который соберет участников из Японии, Кореи и КНР.

Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.