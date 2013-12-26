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Автобензины Хабаровского НПЗ удостоены золотой медали
Две марки автобензинов Хабаровского нефтеперерабатывающего завода НК «Альянс» завоевали Золотую медаль на отборочном этапе Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока – Гемма 2013».
Хабаровские автобензины Регуляр Евро-92-5 и Премиум Евро-95-5 отличают не только отличные эксплуатационные характеристики, но и соответствие стандарту Евро-5.
К выпуску автобензинов высокого экологического стандарта, с пониженным содержанием серы и ароматических углеводородов, Хабаровский НПЗ приступил в конце 2012 года.
Один из «награжденных» сегодня бензинов – Премиум Евро-95 – известен потребителям под маркой GreenEco. Рецептура бензина GreenEco была разработана специально для суровых дальневосточных условий и обеспечивает беспроблемный запуск двигателя при пониженных температурах. Использование GreenEco снижает расход топлива и восстанавливает заявленную производителем мощность двигателя.
Победа на региональном этапе «Геммы» позволяет Хабаровскому НПЗ выйти на следующий уровень состязания – международный. Его результаты станут известны в первом квартале 2014 года. В 2010 году Хабаровский завод уже побывал в числе лауреатов этого престижного конкурса.
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