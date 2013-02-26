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Землю - строителям, квадратные метры - населению
Начальник управления экономического развития администрации города Александр АНИСИМОВ сообщил на прошедшей коллегии при мэре Хабаровска, что темпы роста строительства жилья в 2012 году упали.
- На мой взгляд, на сегодняшний день есть несколько причин, которые препятствуют развитию строительства нового жилья. Основная из них - это отсутствие конкуренции на строительном рынке. Так же очень важную роль здесь играют ценовые параметры.
В Хабаровске стоимость квадратного метра жилья колеблется от 47 до 86 тысяч рублей. Конечно, такие показатели играют отрицательную роль в динамике строительства нового жилья.
Эффективным способом преодоления проблем станет активизация строительства жилья экономкласса. При этом землю под жилищное строительство нужно предоставлять застройщикам бесплатно, а затраты на инженерную подготовку должно взять на себя государство, - цитирует Александра Анисимова агентство AmurMedia.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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