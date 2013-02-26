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Газ влился в нефтепереработку Хабаровского края
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершился второй этап перевода на природный газ котельных, вырабатывающих пар для заводских потребителей. Использование экологичного топлива не только повысит надежность работы котельных, увеличит КПД котлов и уменьшит расход топлива, но и снизит вредные выбросы в атмосферу, сообщила пресс-служба предприятия.
На первом этапе, еще в начале прошлого года, заводская котельная №1 начала принимать природный газ от Хабаровской ТЭЦ-2. На новое топливо перешли четыре котла производительностью 100 тонн пара в час.
На втором этапе два котла котельной №2, эксплуатировавшиеся с 1984 года, были заменены на новые, усовершенствованные образцы. В настоящее время они успешно прошли пуско-наладочные испытания. Основным топливом для новых котлов также стал природный газ, и теперь почти 80% пара будет вырабатываться заводскими котельными с его использованием. Теперь обе котельные способны полностью обеспечить потребности всех объектов завода в тепловой энергии, включая строящиеся технологические установки комплекса гидрогенизационных процессов. Кроме того, благодаря отказу от мазута и технологического газа в качестве топлива реально снижается нагрузка на окружающую среду.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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