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ЖКХ Хабаровского края поставят на контроль общественников

25 Июня 2013, 17:16 | Хабаровск

Пути решения проблем жилищно-коммунального комплекса наметили на прошедшем в Хабаровске межрегиональном совещании чиновники, руководители ТСЖ и управляющих компаний, региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ. Основным катализатором улучшения ситуации в данной сфере может стать партнерство органов власти и некоммерческих организаций.

Как стало известно на совещании, на базе Общественной палаты Хабаровского края создана общественная организация «ЖКХ Контроль». Представители данного органа смогут способствовать обмену информацией между всеми заинтересованными сторонами - другие полномочия для структуры не предусмотрены.

- У общественных органов нет возможности на кого-то повлиять санкциями. Но здесь иная идея - нужно слышать друг друга вовремя, - по словам заместителя министра ЖКХ правительства Хабаровского края Полины ШУТОВОЙ, за три недели работы «ЖКХ Контроля», услышанными стали 75 жителей региона. Если представители общественной организации, имея непрерывный контакт с населением, будут своевременно выявлять нарушения в сфере ЖКХ, то проблемы потребителей могут решаться оперативнее, отметили участники встречи.

В то время как общественные деятели будут контролировать взаимоотношения потребителей услуг ЖКХ с руководством субъекта и управляющими компаниями, действия региональных властей подвергнутся государственным проверкам. Напомним, в начале текущего года стало известно, что федеральные средства, выделенные на переселение из аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов, некоторые регионы не смогли использовать эффективно. Вернуть «Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» непотраченные деньги придется шести субъектам, в число которых попал и Хабаровский край.

- Регион будет возвращать 99,3 млн рублей. Практически сорвана программа по переселению за 2011 год, и за 2012 год не был переселен ни один человек в крае. Речь идет в основном о жителях городов Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре. Помимо того что региональный бюджет потеряет средства, в очередной раз остаются неудовлетворенными потребности людей, которым была обещана новая жилплощадь, - заявил руководитель управления ГК - «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей КОЛЕСНИКОВ. Он считает, что в первую очередь виновны не подрядчики, а региональные органы власти, которые не контролируют процесс должным образом. Обстоятельства подобных нарушений будут расследоваться как на федеральном, так и на региональном уровне. Ситуацию с отраслью ЖКХ в крае представитель фонда охарактеризовал как «тяжелую».

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: население  проверки  миграция  жкх 



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