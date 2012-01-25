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Самая дешевая муниципальная аренда - в Комсомольске
Сравнительный анализ стоимости аренды одного кв. м нежилых помещений по городам ДВ и стоимости аренды разных форм собственности в Комсомольске-на-Амуре показал, что муниципальная арендная плата здесь остается одной из самых низких по ДФО.
По данным пресс-службы администрации, она значительно ниже арендной платы объектов федеральной, краевой и частной форм собственности, расположенных в Комсомольске. Так, стоимость аренды 1 кв. м нежилого помещения, находящегося в собственности муниципалитета, в Хабаровске в 2011 году составляла от 200 до 500 рублей, в Биробиджане - 240 рублей, в Уссурийске - 215 рублей, в Благовещенске - 127 рублей, а в Комсомольске-на-Амуре - 110 рублей.
В 2012 году произошло увеличение ставок аренды муниципальной собственности на 15 %. Размер базовой ставки в 2012 году будет 271,54 руб. в год. Средняя стоимость аренды 1 кв. м составит 126 руб.
«Золотой Рог - Хабаровск».
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