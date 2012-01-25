В Хабаровском крае набирает обороты электронная сельхозторговля

Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края намерено в 2012 году запустить в работу электронную площадку по торговле различными видами продукции и услуг, производимых на территории региона. Решение о запуске такой системы возникло после успехов в работе созданного в министерстве электронного ресурса по торговле сельскохозяйственной продукцией.

Электронная сельхозторговля началась в крае в мае 2011 года. Уже через несколько месяцев она показала свою эффективность. Как рассказал «ЗР» заместитель министра экономического развития и внешних связей края по вопросам малого и среднего предпринимательства Юрий ЧАЙКА, оценка результатов происходит по количеству осуществляемых сделок:

- За время работы электронной площадки для размещения на ней было подано 330 объявлений о продаже и 21 объявление о покупке сельхозпродукции. Из них удовлетворенными оказались 172 заявки на продажу и 7 заявок на приобретение. Сделки пошли практически сразу после открытия. При этом одной из первых стала оптовая продажа всей партии местного папоротника одной из московских компаний.

Для всех клиентов система работает совершенно бесплатно, никаких средств за размещение информации и даже за помощь в подборе нужного предложения здесь не берут. Основными продавцами на площадке стали не столько частники, содержащие небольшое производство на собственных подворьях, сколько фермерские хозяйства, являющиеся, по оценкам Юрия Чайки, основными клиентами ресурса. Поэтому и объемы предложений здесь часто измеряются тоннами.

Чтобы довести информацию о новых возможностях до производителей сельхозпродукции, власти провели рекламную кампанию.

- Вначале основным средством доставки информации на площадку у продавцов из районов края был телефонный звонок оператору, размещавшему полученные данные, - рассказывает Юрий Чайка. - Но в последнее время на нашем сайте заработала электронная база данных, где участники имеют возможность разместить свои предложения самостоятельно. В этой заявка формируется в электронном виде, но размещает ее все же оператор, в задачу которого входит проверка информации, чтобы защититься от недостоверности и спама.

Ресурс постепенно приближается к формату электронной биржи. Правда, вначале его продвижения у создателей были опасения, связанные с сезонностью сельхозпроизводства:

- Но в зимний период, после завершения сбора урожая, популярность ресурса не снизилась: в декабре 2011 года было размещено в общей сложности 43 объявления, состоялись 33 сделки. А с 10 по 13 января 2012 года были выставлены 29 предложений, состоялось 16 сделок, - констатирует замминистра экономразвития.

Инструмент востребован постоянно, он развивается и выполняет свою главную функцию – поддержку сельхозпроизводителей Хабаровского края. Площадка становится виртуальной заменой ранее существовавшим закупочным конторам потребкооперации. В этом – суть проекта. Отсутствие заготконтор отодвинуло производителей от рынков сбыта, сделало малопривлекательной деятельность небольших хозяйств, заставив их не только производить продукцию, но и искать для нее сбыт, что крайне сложно в нынешних условиях. На месте заготконтор расположились частные скупщики сельхозпродукции, разъезжающие на грузовиках по селам и в отсутствие конкуренции скупающие сельхозпродукцию по неоправданно низким ценам, никак не стимулирующим развитие сельхозпроизводства. При этом жители городов данный товар наоборот получают в магазинах по весьма высоким ценам. Понятно, что основная прибыль в таком раскладе остается у тех самых оптовых перекупщиков. Внедряя электронную систему торгов, власти края исключают посредническое звено, дают возможность торговым сетям приобретать пользующийся спросом товар напрямую у производителей. При этом продавцы сбывают товар заметно дороже, чем в случае с перекупщиками, а торговля получает его дешевле, что в итоге дает возможность даже снижать цену для конечного потребителя. Причем формируются не только разовые контракты, но и постоянные партнерские связи между фермерскими хозяйствами и магазинами, контрактующими полные объемы продукции, выступающими заказчиками развития производства. А в числе предложений о продаже уже фигурируют объемы будущего урожая.

Электронная площадка стала эффективным, малозатратным элементом инфраструктуры поддержки местного сельхозпроизводителя. Поэтому в минэкономразвития решили расширить положительный опыт. Приблизительно ко второй половине 2012 года на сайте малого и среднего бизнеса Хабаровского края откроются интернет-торги по продаже промышленной продукции и услуг, производимых местными предпринимателями.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог - Хабаровск».