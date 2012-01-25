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Хабаровские фермеры получат по 10 га бесплатно
Вступил в силу закон «О бесплатном предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность граждан, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства» Хабаровского края.
Документ предоставляет право фермерам бесплатно получить надел из земель сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Воспользоваться им могут граждане России, осуществляющие деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства. Одно крестьянское хозяйство вправе претендовать на участок площадью до 10 гектаров. Получить участок в собственность можно только один раз. Это позволит исключить нецелевое использование земельных участков и их спекуляцию. В настоящее время в крае зарегистрировано более 1000 крестьянских хозяйств.
«Золотой Рог - Хабаровск».
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