Хабаровские фермеры получат по 10 га бесплатно

Вступил в силу закон «О бесплатном предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность граждан, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства» Хабаровского края.

Документ предоставляет право фермерам бесплатно получить надел из земель сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Воспользоваться им могут граждане России, осуществляющие деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства. Одно крестьянское хозяйство вправе претендовать на участок площадью до 10 гектаров. Получить участок в собственность можно только один раз. Это позволит исключить нецелевое использование земельных участков и их спекуляцию. В настоящее время в крае зарегистрировано более 1000 крестьянских хозяйств.

«Золотой Рог - Хабаровск».