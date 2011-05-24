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Почем хабаровская земля?
С каждым годом все больше земельных участков вводится в деловой оборот в городе и пригородах Хабаровска. Только за последний год (с мая 2010 по май 2011) число предложений земельных участков на продажу выросло на 45%.
Городская земля сегодня предлагается под строительство в среднем по 165 тысяч рублей за сотку. При этом разброс цен очень большой. Например, участки под коттеджное строительство на южной окраине города без инфраструктуры (дорог, линий связи, водопровода и т.п.) предлагаются по 1700 рублей за сотку. А 0,7 гектара в центре города под строительство здания в пересчете на сотку выставлены за 3,5 млн рублей. За год городская земля строительного предназначения поднялась в цене более чем на 40%.
Участки под строительство в ближайших пригородах Хабаровска за год подорожали в среднем на 7%, а в отдаленных - на 18%. Самые дорогие участки в ближайших пригородах - в северном направлении (Воронеж, Виноградовка). Средняя цена предложения за сотку здесь составляет 59 тыс. рублей. Чуть дешевле (56 тыс. рублей) предлагается земля в восточных пригородах города. Самая же дешевая для строительства в ближайших пригородах на левобережье Амура - в среднем по 27 тыс. рублей за сотку. При этом на северных окраинах хотя и самая дорогая земля, но за год она потеряла в цене более 25%, а вот остальные направления подорожали.
В дальних пригородах самая дорогая земля для строительства вдоль трассы на Казакевичево (Бычиха, Новотроицкое) - в среднем 42 тыс. рублей за сотку ( рост 33%). Дальние пригороды западного направления (Николаевка, Волочаевка), подорожав на 9%, сегодня предлагаются по средней цене 35,5 тыс. рублей за сотку. Самая дешевая земля пока в дальних пригородах восточного направления. Сегодня она предлагается в среднем по 21 тысячи рублей за сотку. Но за год это направление подорожало на 22% и есть вероятность, что темпы роста цен на этом направлении не снизятся.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют в структуре предложения около 6%. В черте города таких участков практически нет. Несколько участков на южных окраинах большей своей площадью находятся за границами городской черты, тем не менее средняя цена таких участков составляет 13 тыс. рублей за сотку. Год назад такие земли предлагались по средней цене 12 тыс. рублей.
Большая часть участков сельскохозяйственного назначения предлагается в традиционно сельскохозяйственных пригородах - в восточных. И цены здесь выше из-за лучшего качества земель, которые обихаживались сельскохозяйственными предприятиями в советское время весьма добросовестно. Сегодня в ближайших пригородах восточного направления земля для сельскохозяйственного производства предлагается по средней цене 14,5 тыс. рублей за сотку. Дороже только в северных пригородах (21,6 тыс. рублей). Но там этой земли несопоставимо меньше, а спрос на нее выше. В дальних пригородах земля сельскохозяйственного назначения на всех направлениях предлагается примерно по одной цене - от 5 до 6 тыс. рублей за сотку. Лишь за Амуром предложение несколько дешевле - 4 тыс. рублей.
От редакции. Материал подготовлен на основе изучения предложений о продаже земли, размещенных в СМИ Хабаровска, не учитывает возможных цен, формирующихся в результате торга при оформлении отдельных сделок, не дает точных данных о количестве продаж.
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