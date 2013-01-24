Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЕВРО-5 будет природу охранять
С начала 2013 года Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к выпуску автомобильных бензинов стандарта Евро-5. Теперь весь объем производства автобензинов Аи-92, Аи-95 и АБ-80 соответствует 5-му классу. Лишь Аи-98 будет производиться по нормам Евро-4.
Как сообщили «ЗР» в пресс-службе нефтезавода, переход на выпуск бензинов высокого класса стал возможным благодаря осуществленным в 2012 году работам по реконструкции. В частности, на установке АГФУ построен дополнительный блок – деизопентанизатор (ДИП); на секции изомеризации установлен дополнительный блок стабилизации, увеличена мощность реакторного блока, заменен катализатор.
Всего в совершенствование бензиновых схем (включая ДИП, изомеризацию, а также закупку оборудования для 2-й очереди реконструкции риформинга и блок регенерации метилдиэтаноламина) вложено около 1 млрд рублей.
Топливо высшего экологического класса отличается наименьшим содержанием бензола, серы и ароматических углеводородов. Такой бензин гораздо безопасней для окружающей среды. По завершении генеральной реконструкции, когда будет сдан в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и гидроочистки, Хабаровский НПЗ приступит к выпуску дизельного топлива класса Евро-4 и Евро-5. К тому времени будет достигнута и еще одна из главных целей заводской перестройки – сокращение вредных выбросов в атмосферу на 40%.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- На Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга
- Хабаровская ТЭЦ-3 отмечает 30-летний юбилей реконструкцией
- Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов
- FESCO начала обработку рефконтейнеров на терминале в Хабаровске
- "Хабаровская генерация" АО "ДГК" начала проверку своих станций к отопительному сезону
- Цены на аренду квартир в Хабаровске рухнули
- Аэропорт Хабаровск подвел итоги года
- "Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"
- Туристов предложили завлекать экскурсиями по местам наводнения в Хабаровске
- Хабаровчане летают на чешских самолетах, приморцы - на канадских
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса