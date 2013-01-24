ЕВРО-5 будет природу охранять

С начала 2013 года Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к выпуску автомобильных бензинов стандарта Евро-5. Теперь весь объем производства автобензинов Аи-92, Аи-95 и АБ-80 соответствует 5-му классу. Лишь Аи-98 будет производиться по нормам Евро-4.

Как сообщили «ЗР» в пресс-службе нефтезавода, переход на выпуск бензинов высокого класса стал возможным благодаря осуществленным в 2012 году работам по реконструкции. В частности, на установке АГФУ построен дополнительный блок – деизопентанизатор (ДИП); на секции изомеризации установлен дополнительный блок стабилизации, увеличена мощность реакторного блока, заменен катализатор.

Всего в совершенствование бензиновых схем (включая ДИП, изомеризацию, а также закупку оборудования для 2-й очереди реконструкции риформинга и блок регенерации метилдиэтаноламина) вложено около 1 млрд рублей.

Топливо высшего экологического класса отличается наименьшим содержанием бензола, серы и ароматических углеводородов. Такой бензин гораздо безопасней для окружающей среды. По завершении генеральной реконструкции, когда будет сдан в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и гидроочистки, Хабаровский НПЗ приступит к выпуску дизельного топлива класса Евро-4 и Евро-5. К тому времени будет достигнута и еще одна из главных целей заводской перестройки – сокращение вредных выбросов в атмосферу на 40%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.