www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

ЕВРО-5 будет природу охранять

24 Января 2013, 18:19 | Хабаровск

С начала 2013 года Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к выпуску автомобильных бензинов стандарта Евро-5. Теперь весь объем производства автобензинов Аи-92, Аи-95 и АБ-80 соответствует 5-му классу. Лишь Аи-98 будет производиться по нормам Евро-4.

Как сообщили «ЗР» в пресс-службе нефтезавода, переход на выпуск бензинов высокого класса стал возможным благодаря осуществленным в 2012 году работам по  реконструкции. В частности, на установке АГФУ построен дополнительный блок – деизопентанизатор (ДИП); на секции изомеризации установлен дополнительный блок стабилизации, увеличена мощность реакторного блока, заменен катализатор.

Всего в совершенствование бензиновых схем (включая ДИП, изомеризацию, а также закупку оборудования для 2-й очереди реконструкции риформинга и блок регенерации метилдиэтаноламина) вложено около 1 млрд рублей.

Топливо высшего экологического класса отличается наименьшим содержанием бензола, серы и ароматических углеводородов. Такой бензин гораздо безопасней для окружающей среды. По завершении генеральной реконструкции, когда будет сдан в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга и гидроочистки, Хабаровский НПЗ приступит к выпуску дизельного топлива класса Евро-4 и Евро-5. К тому времени будет достигнута и еще одна из главных целей заводской перестройки – сокращение вредных выбросов в атмосферу на 40%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: топливо  евро 5  нефрепереработка  бензин 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru