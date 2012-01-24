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В Хабаровске заморозили тарифы на тепло и воду
Тарифы на электроэнергию и тепло, холодную и горячую воду, водоснабжение и газ в первом полугодии нового года в Хабаровском крае остаются на уровне декабря 2011 г.
По словам председателя комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края Александра ВОРОНИНА, с 1 июля индекс роста на теплоэнергию в крае определен в размере 6%, с 1 сентября - еще на 4%. Решение об этом принято еще в прошлом году на федеральном уровне. Однако, как отметил глава комитета, некоторые управляющие компании в крае стараются обойти его. В отличие от коммунальных, тарифы на жилищные услуги государством не регулируются. Это содержание и ремонт жилого помещения, вывоз мусора. Стоимость данных услуг определяется договором между собственниками квартир и управляющей компанией либо ТСЖ. По этим услугам размер оплаты измениться может, но только с согласия всех собственников.
«Золотой Рог».
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