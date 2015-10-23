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Самый крупный филиал АО "ДГК" – "Хабаровская генерация" - к первым морозам готов

23 Октября 2015, 12:45 | Хабаровск
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2015/2016  получил самый крупный филиал АО «ДГК» – «Хабаровская генерация», сообщает Деловая газета "Золотой Рог". 
 
В свою очередь, руководство филиала вручило аналогичные документы каждому из своих структурных подразделений (в состав «Хабаровской генерации» входит 7 станций, вырабатывающих тепловую и электрическую энергии в 5 районах края), сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК».
 
Официальный документ стал закономерным итогом всесторонней проверки, которую  проводила комиссия из представителей территориального управления Ростехнадзора, МЧС России по Хабаровскому краю, муниципальных и краевых властей, АО «ДГК».
 
Комиссия подтвердила, что на всех семи станциях филиала успешно проведены масштабные мероприятия для бесперебойного энергоснабжения потребителей Хабаровского края в период низких температур. Энергетики, готовясь к работе в осенне-зимний сезон, прошли более двух десятков плановых противоаварийных тренировок и учений. 
 
- В рамках подготовки к зиме на складах  электростанций накоплен необходимый запас топлива, - комментирует директор филиала Владимир Лариков. – Большинство мероприятий ремонтной кампании выполнено в срок. Всего в 2015 году на ремонт и техническое перевооружение объектов  предприятие планирует израсходовать 1 672,4 млн. руб. 
 
В «Хабаровской генерации» уверены в надежном, бесперебойном обеспечении потребителей края тепловой и электрической энергией, учитывая и растущий спрос. Так, за 9 месяцев  2015 года электростанции предприятия выработали 6,522 млрд кВт/ч электроэнергии, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 18,9%.
 
Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания».  Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1,  Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3  МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс.  Гкал. Численность персонала –  3855 человек.
 
 
 
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Теги: хабаровская генерация  энергетика 



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